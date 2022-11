Rappel de soupe Tim Hortons | Nouvelles de CTV

Certains lots de soupe poulet et nouilles de Tim Hortons ont été rappelés en Alberta et en Ontario en raison de la présence de protéines supplémentaires — des insectes.

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), la base de soupe a été vendue à divers hôtels, restaurants et autres « institutions » dans les deux provinces.

“N’utilisez pas, ne vendez pas, ne servez pas et ne distribuez pas le produit concerné”, a averti l’ACIA dans un avis de rappel jeudi.

Les produits concernés ont été vendus jusqu’au 20 octobre inclus, selon l’agence gouvernementale.

Tim Hortons a confirmé à CTV News que certains lots de soupe étaient “vendus dans certains restaurants du sud-ouest de l’Ontario et de l’Alberta”.

“Les lots de soupe au poulet et aux nouilles concernés ont été retirés des restaurants et détruits à ce moment-là et de nouveaux produits d’un autre fournisseur ont été livrés à tous les restaurants concernés”, a déclaré un porte-parole de Tim Hortons dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “La soupe au poulet et aux nouilles qui a été vendue dans les restaurants Tim Hortons ailleurs au pays est produite par un fabricant différent et n’a pas été touchée.”

Aucun cas de maladie à la suite du rappel n’a été signalé.

La soupe en conserve de marque Tim Hortons vendue dans les épiceries n’est pas affectée par le rappel, a déclaré le porte-parole, ajoutant que la soupe dans les restaurants Tim Hortons ailleurs au Canada n’est pas non plus affectée par le rappel.