Rappel de skateboards électriques Onewheel dans le monde entier après des décès | Actualités scientifiques et technologiques

Tous les skateboards électriques auto-équilibrés Onewheel ont été rappelés dans le monde entier après au moins quatre décès et plusieurs blessures parmi les personnes qui les utilisaient.

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a rappelé 300 000 planches à roulettes vendues aux États-Unis, avertissant qu’elles peuvent cesser d’équilibrer un rider si les limites des planches sont dépassées, ce qui risque de provoquer de graves chutes.

Mouvement futur, le NOUSLe fabricant de Onewheel, basé à Toronto, a reçu des dizaines de rapports d’incidents impliquant les cartes, a indiqué la CPSC.

Ils comprennent quatre décès entre 2019 et 2021 et des blessures graves telles que « des traumatismes crâniens, des commotions cérébrales, des paralysies, des fractures du haut du corps, des fractures du bas du corps et des lésions ligamentaires ».

La CPSC a déclaré que les décès étaient dus à un traumatisme crânien et que dans au moins trois des cas, les coureurs ne portaient pas de casque.

Future Motion a déclaré qu’elle encourage fortement « tous les cyclistes à toujours porter un casque et d’autres équipements de protection lorsqu’ils roulent ».

Image:

Photo : AP





La CPSC a déclaré que les personnes possédant un skateboard électrique Onewheel devraient cesser de l’utiliser immédiatement.

L’organisme de surveillance et le fabricant ont déclaré que les clients pourraient recevoir un remboursement de 100 $ (83 £) en crédit en magasin après avoir éliminé le produit.

Le rappel concerne toutes les planches électriques – y compris Onewheel, Onewheel+, Onewheel+ XR, Onewheel Pint, Onewheel Pint X et Onewheel GT – vendues en ligne et via des détaillants indépendants de janvier 2014 à septembre de cette année.

Une nouvelle fonctionnalité d’alerte de sécurité destinée à faire face au risque d’accident appelée « bourdonnement haptique » sera disponible via une mise à jour du micrologiciel pour les cartes Onewheel GT, Pint X, Pint et XR dans les semaines à venir, a déclaré l’équipe Onewheel de Future Motion.

Les riders peuvent vérifier l’éligibilité de leur planche et en savoir plus sur l’installation de la mise à jour avec l’application Onewheel sur le site Web de Future Motion.

En savoir plus:

Les propriétaires de vélos et de scooters électriques sont invités à vérifier les chargeurs

Paris interdit les scooters électriques après un vote écrasant

« Vous ne devez pas utiliser des Onewheels qui ne sont pas mis à jour ou qui ne sont pas éligibles à la mise à jour du firmware », a écrit l’équipe Onewheel sur son site Internet, tout en exhortant également tous les pilotes à porter des casques et autres équipements de protection.

Il ajoute : « La sécurité des coureurs est notre priorité absolue et est essentielle au succès à long terme du sport. »

La CPSC avait averti les consommateurs de cesser d’utiliser les skateboards électriques Onewheel en novembre dernier, en soulignant des informations faisant état de décès et de blessures graves, mais à l’époque, la CPSC avait déclaré que Future Motion « avait refusé d’accepter un rappel acceptable du produit ».

Dans son annonce, l’équipe Onewheel de Future Motion a déclaré que la mise à jour du rappel était « l’aboutissement de mois de travail avec la CPSC ».

Sky News a contacté Future Motion pour commentaires.