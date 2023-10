Rappel de skateboards électriques Onewheel après 4 décès signalés depuis 2019

Des centaines de milliers de skateboards électriques Onewheel sont rappelés après la mort de quatre personnes en les utilisant depuis 2019, la Commission de sécurité des produits de consommation a annoncé vendredi.

Les skateboards auto-équilibrés, fabriqués par la marque Future Motion, ont également entraîné des blessures, notamment « des traumatismes crâniens, des commotions cérébrales, des paralysies, des fractures du haut du corps, des fractures du bas du corps et des lésions ligamentaires », selon la CPSC.

« Les skateboards peuvent cesser d’équilibrer le rider si les limites des planches sont dépassées, ce qui présente un risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort », a indiqué l’agence dans son communiqué.

Les quatre décès sont dus à un traumatisme crânien, selon la CPSC, qui ajoute que dans au moins trois des incidents, les coureurs ne portaient pas de casque.

Les propriétaires de skateboards devraient immédiatement cesser de les utiliser, a déclaré la CPSC. Les propriétaires de certains modèles – les skateboards électriques Onewheel GT, Onewheel Pint X, Onewheel Pint ou Onewheel+ XR – doivent télécharger ou mettre à jour l’application Onewheel et bénéficier de la fonctionnalité d’alerte Haptic Buzz pour leurs planches, un système d’avertissement par vibration qui permet au cycliste de savoir quand ils pourraient être susceptibles de s’écraser, ce qui leur permettrait de se pencher en arrière et de ralentir, Onewheel a dit. Ces mises à jour seront disponibles dans les semaines à venir pour les conseils scolaires éligibles, selon Onewheel.

Le modèle Onewheel original et Onewheel+ ne sont pas éligibles à la mise à jour Haptic Buzz et ne doivent plus être utilisés, selon Onewheelqui a ajouté que les propriétaires de ces planches peuvent recevoir un crédit de 100 $ pour l’achat d’une nouvelle.

Les 300 000 skateboards concernés par le rappel ont été vendus en ligne et dans des magasins indépendants entre janvier 2014 et septembre 2023 pour un prix compris entre 1 050 et 2 200 dollars.

Future Motion contacte directement les acheteurs connus des produits, a indiqué la CPSC.

« La sécurité des pilotes est notre priorité absolue et est essentielle au succès à long terme du sport », indique un communiqué de Onewheel. « C’est pourquoi nous encourageons également fortement tous les cyclistes à toujours porter un casque et d’autres équipements de protection lorsqu’ils roulent. »