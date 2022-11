Rappel de shampoing sec : un laboratoire découvre des produits chimiques cancérigènes dans plus de produits

Des niveaux élevés de benzène, un produit chimique cancérigène, ont été détectés dans davantage de marques et de lots de shampoings secs, selon un nouveau rapport de Valisure, un laboratoire indépendant.

Pas plus tard que le mois dernier, certains shampooings secs en aérosol, dont certains produits Dove, Nexxus, Suave, TIGI et TRESemmé, ont été volontairement rappelés en raison de la présence potentielle de benzène.

Puis lundi, Valisure a envoyé une pétition citoyenne à la Food and Drug Administration des États-Unis dans laquelle le laboratoire a décrit que parmi 148 lots de 34 marques différentes de shampoings secs, 70 % des échantillons testés présentaient des niveaux « quantifiables » de benzène.

Selon leur rapport, 11 échantillons ont montré des niveaux plus de 10 fois supérieurs à 2 parties par million (ppm), la limite de la FDA pour les médicaments.

« Cependant, les shampoings secs testés ne sont pas des médicaments et ne contiennent aucun principe actif pharmaceutique à visée thérapeutique ; par conséquent, toute détection significative de benzène pourrait être jugée inacceptable. produits de shampoing, ce qui suggère un potentiel d’exposition par inhalation à court et à long terme à des niveaux élevés de benzène. La présence de ce cancérigène humain connu dans les shampoings secs qui sont régulièrement utilisés à l’intérieur et en grande quantité rend cette découverte particulièrement troublante », David Light , PDG de Valisure, et Qian Wu, responsable de l’analyse mondiale de Valisure, ont écrit dans la pétition citoyenne de la FDA.

La pétition exhorte la FDA à “demander rapidement des rappels” sur les lots de produits concernés contenant du benzène et à mieux définir les limites de contamination par le benzène dans d’autres produits.

La FDA prend normalement 180 jours pour répondre à une pétition citoyenne.

En résumé, trois lots de shampooings secs d’une marque contenaient un spray contenant plus de 100 ppm de benzène, selon la pétition, et certains échantillons testés par Valisure ont montré plus de 10 fois la limite de médicament de la FDA. La pétition mentionne également que Valisure a également détecté du benzène dans d’autres produits couramment utilisés, y compris certains désinfectants pour les mains et écrans solaires.

CNN a contacté les marques répertoriées dans la pétition et a contacté la FDA pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement eu de réponse de toutes.

Dans un communiqué, Church & Dwight, le fabricant des produits capillaires Batiste, a déclaré: “La sécurité des consommateurs est de la plus haute importance. Lorsque les propulseurs ont été signalés comme étant la source de benzène dans les produits rappelés des concurrents, nous avons contacté nos fournisseurs de propulseurs et confirmé ces fournisseurs que les propulseurs utilisés dans nos produits Batiste ne contiennent pas de benzène. Nous évaluerons le rapport au centre des réclamations récentes.

La marque de soins capillaires Not Your Mother’s, répertoriée dans la pétition, a déclaré à CNN dans un communiqué : « La sécurité de nos consommateurs est notre priorité absolue. Nous sommes préoccupés par un rapport récemment publié lié à la catégorie des shampooings secs, soulevant des questions sur les niveaux de benzène détectés. dans les propulseurs utilisés dans les produits aérosols fabriqués au plus tard à l’automne 2021. Ce rapport est incohérent avec les données fournies par nos fournisseurs et les tests rigoureux en cours pour garantir la sécurité et l’intégrité de nos produits. Ces tests ne montrent aucune quantité traçable de benzène. Nous sommes engagé dans une évaluation continue pour assurer la sécurité et la qualité maximales de tous nos produits.”

Valisure’s Light a déclaré dans un nouveau communiqué : “La détection de niveaux élevés de benzène dans les shampoings secs devrait être une source de préoccupation importante car ces produits sont probablement utilisés à l’intérieur, où le benzène peut persister et être inhalé pendant de longues périodes.

“Ces problèmes et d’autres identifiés par Valisure, y compris la détection de benzène dans les sprays corporels, les désinfectants pour les mains et les produits de protection solaire, soulignent fortement l’importance des tests indépendants et leur besoin d’être mieux intégrés dans une chaîne d’approvisionnement mondiale de plus en plus complexe et vulnérable.”

L’année dernière, plusieurs déodorants et produits de protection solaire ont été rappelés en raison de détections de benzène.

Le benzène est formé à la fois par des processus naturels et artificiels. “Les sources naturelles de benzène comprennent les volcans et les incendies de forêt. Le benzène fait également naturellement partie du pétrole brut, de l’essence et de la fumée de cigarette”, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

“La principale façon dont les gens sont exposés est en respirant de l’air contenant du benzène”, selon l’American Cancer Society.