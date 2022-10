Rappel de shampoing sec : qu’est-ce que le benzène, le produit chimique préoccupant ?

Santé Canada a lancé mardi un rappel massif de produits capillaires Unilever contenant du benzène, un produit chimique cancérigène.

Cette fois, les produits listés étaient des shampoings secs vendus ces deux dernières années par les marques Unilever Bed Head TIGI, Dove et Tresemmé. Mais d’autres produits pour les cheveux et la peau ont également fait l’objet de rappels ces dernières années en raison de la présence de benzène.

Plus récemment, Edgewell Personal Care Company a émis un rappel volontaire de ses crèmes solaires pour le cuir chevelu et les cheveux Banana Boat contenant du benzène en juillet. En avril, la Food and Drug Administration des États-Unis a émis un rappel de plusieurs désinfectants pour les mains de marque Disney pour le même produit chimique. Le benzène a également conduit au rappel de plusieurs antisudorifiques en spray Procter & Gamble Company en 2021.

Le benzène est un produit pétrochimique souvent présent dans les émissions des véhicules. Alors pourquoi se retrouve-t-on parfois dans les shampoings secs, les désinfectants pour les mains et les crèmes solaires en aérosol, et quels sont les risques pour la santé des consommateurs ?

Pour mieux comprendre, CTVNews.ca examine ce qu’est le benzène et comment il est utilisé dans la fabrication.

QU’EST-CE QUE LE BENZÈNE ?

Le benzène est un produit chimique liquide clair présent dans l’essence. Il est également utilisé dans la synthèse d’autres produits chimiques et comme solvant dans les industries chimiques et pharmaceutiques. C’est un composant naturel du pétrole brut, et il est produit à la fois par des processus naturels et artificiels.

Bien que liquide à température ambiante, il s’évapore et devient gazeux très rapidement. Pour cette raison, la plupart des humains y sont exposés par l’air qu’ils respirent. Il peut également être absorbé par contact avec la peau. Selon Santé Canada, les émissions des véhicules sont la principale source de rejet de benzène dans l’environnement, mais d’autres sources comprennent la fumée de cigarette et les émissions des volcans et des incendies de forêt.

QUELS SONT LES DANGERS ?

Paul Demers a passé des années de sa carrière à étudier les effets des produits chimiques nocifs comme le benzène sur la santé humaine.

Demers est directeur du Centre de recherche sur le cancer professionnel, chercheur principal à Santé Ontario et professeur à la division de santé au travail et environnementale de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

Alors que l’exposition à des niveaux élevés de benzène peut provoquer des symptômes temporaires tels que l’anémie, la perte de mémoire, l’irritation de la peau et même l’inconscience, Demers a déclaré que le benzène est également classé comme cancérigène – un agent cancérigène.

“Ce n’est pas une chose rare à rencontrer là-bas”, a déclaré Demers lors d’une entrevue téléphonique avec CTVNews.ca jeudi. “Le problème est que nous savons que c’est une cause de cancer depuis environ 1979 ou 1980. Donc (pendant) plus de 40 ans, il a été classé comme cancérigène humain au niveau international.”

Santé Canada prévient que l’exposition au benzène peut entraîner des cancers, notamment la leucémie et le cancer du sang de la moelle osseuse, ainsi que d’autres troubles sanguins potentiellement mortels.

L’agence a écrit dans son avis de rappel mardi que la concentration de benzène trouvée dans les shampooings concernés “ne devrait pas avoir de conséquences néfastes sur la santé”, mais Demers a déclaré qu’il y avait lieu de s’inquiéter des effets cumulatifs de quantités même infimes de benzène trouvées. dans les produits de soins personnels.

“Lorsque nous pensons aux faibles niveaux dans les produits de consommation, nous sommes vraiment préoccupés par les effets à long terme qui pourraient s’y trouver, et c’est pourquoi le cancer apparaît”, a-t-il déclaré. “Si ce sont des produits de soins personnels que vous ciblez sur votre corps, quoi qu’il y ait dedans – même si c’est une petite quantité – nous serions probablement préoccupés par cela.”

POURQUOI LE BENZÈNE SE TROUVE-T-IL DANS LES PRODUITS DE CONSOMMATION ?

Étant donné que le benzène est libéré lors de la combustion et utilisé dans l’industrie lourde, l’exposition la plus dangereuse au benzène a lieu en milieu de travail. Les pompiers et les personnes qui travaillent dans l’imprimerie, dans les usines où le caoutchouc ou l’acier sont transformés ou dans les stations-service sont confrontés à certains des risques les plus élevés d’exposition sur le lieu de travail.

À la connaissance de Demers, le benzène n’est pas utilisé pour produire des biens de consommation tels que des shampoings et revitalisants secs, des écrans solaires en aérosol, des antisudorifiques ou des désinfectants pour les mains. Mais parce qu’il est utilisé pour fabriquer tant d’autres produits chimiques et industriels, il y a toujours un risque de contamination. Dans le cas du rappel d’Unilever du 18 octobre, une enquête interne a révélé que le propulseur d’aérosol dans les bombes aérosols était la source de contamination.

C’est pourquoi le contrôle de la qualité est un élément si important de la fabrication. Lorsque du benzène apparaît dans un bien de consommation, Demers a déclaré que c’est probablement parce que quelque chose dans le processus de fabrication ou de contrôle de la qualité s’est mal passé.

“C’est une bonne chose que nous prêtions attention aux produits de consommation de cette manière”, a-t-il déclaré. “Il semble que nous ayons périodiquement des métaux toxiques apparaissant dans les produits, ou différents types de produits chimiques apparaissant dans les produits, c’est donc quelque chose sur lequel nous devons toujours être vigilants.”

Pour savoir quoi faire si vous pensez avoir acheté un produit rappelé, visitez le site rappels.canada.ca.