Rappel de shampoing sec : plus de 100 demandes de renseignements ou blessures signalées

Après le rappel de plus de 1,5 million de shampooings secs au Canada en raison de la présence de benzène, un produit chimique cancérigène, Santé Canada affirme avoir reçu plus de 100 demandes de renseignements et rapports connexes d’incidents ou de blessures concernant les produits.

Le rappel, annoncé le 18 octobre par l’agence de santé et la marque Unilever, couvrait les shampooings secs de marques telles que Dove, Bed Head TIGI et Tresemmé.

“Cessez immédiatement d’utiliser le produit rappelé et jetez-le conformément aux instructions d’élimination figurant sur l’emballage”, a averti Santé Canada dans l’avis de rappel.

Mercredi, Santé Canada a déclaré à CTVNews.ca par e-mail qu’il avait reçu plus de 100 appels, dont certains comprenaient des rapports d’incidents ou de blessures liés aux produits depuis le rappel, les principaux types de blessures comprenant “l’irritation ou la réaction allergique”. D’autres ont appelé pour poser des questions sur le rappel, mais n’ont signalé aucune blessure.

“En raison de rapports toujours reçus, le nombre total de rapports et l’analyse des types de blessures sont en cours”, a-t-il déclaré dans le communiqué envoyé par courrier électronique.

Unilever a fait part de ses préoccupations concernant le contenu du shampoing sec afin que des mesures immédiates puissent être prises, a déclaré Santé Canada.

Dans son annonce, Unilever a déclaré qu’une enquête interne avait révélé qu’un propulseur d’aérosol était la source de “niveaux potentiellement élevés de benzène” dans ses shampooings secs.

Unilever a noté dans sa déclaration que le benzène est classé comme cancérogène pour l’homme et peut entraîner des cancers comme la leucémie. et les cancers du sang.

Il a également déclaré qu’il n’utilisait pas de benzène dans ses produits et qu’il a émis le rappel par « excès de prudence ».

Selon Santé Canada, le benzène peut être absorbé par le corps humain par inhalation ou absorption par la bouche ou la peau.

Santé Canada a déclaré comprendre qu’il pourrait être difficile pour les consommateurs de savoir s’ils ont été touchés par les produits rappelés et encourage ceux qui sont inquiets à parler à leur fournisseur de soins de santé.

L’agence de santé a déclaré que 1 574 426 unités des produits rappelés ont été vendues au Canada de janvier 2022 à octobre 2022.

Depuis 2021, Santé Canada a rappelé au moins 12 produits en raison de la présence de benzène.