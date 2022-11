Rappel de shampoing sec : des poursuites judiciaires sont susceptibles de suivre, selon les avocats

Après que la marque Unilever a déposé un rappel de plus de 1,5 million de shampooings secs suite à la détection d’un produit chimique cancérigène, les avocats affirment que les clients sont susceptibles d’intenter une action en justice, d’autant plus que le nombre de rapports d’incidents liés au produit augmente.

Santé Canada a émis un rappel en octobre pour 1 574 426 shampooings secs sous des marques de pharmacie populaires comme Dove, Bed Head TIGI et Tresemmé suite à la détection du benzène chimique. Unilever a déclaré que bien qu’il n’utilise pas de benzène dans ses produits, il a émis le rappel pour être prudent.

Ce produit chimique liquide présent dans l’essence est cancérigène et, en cas d’exposition à de grandes quantités, peut entraîner des cancers comme la leucémie ou d’autres troubles sanguins potentiellement mortels. Mercredi, Santé Canada avait déjà signalé plus de 100 demandes de renseignements, incidents et blessures. La plupart des incidents et des blessures ont impliqué des irritations et des réactions allergiques suite à l’utilisation des shampooings secs concernés.

“Cela peut absolument conduire à un recours collectif”, a déclaré mercredi à CTVNews.ca l’avocat en recours collectif de la Colombie-Britannique, David Klein.

Klein dit que si un recours collectif devait s’ensuivre, il y a deux groupes spécifiques de personnes qui pourraient faire une réclamation si elles sont en mesure de prouver que le fabricant était au courant ou aurait dû être au courant de la contamination.

“Le premier est, bien sûr, les personnes qui ont subi une forme quelconque de blessure à cause du benzène, et le second sont ceux (liés) aux plus d’un million de produits qui ont été achetés et qui n’ont plus de valeur et doivent être jetés à la poubelle », dit-il.

L’avocat ontarien des blessures corporelles Peter Murray a déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique mercredi que les recours collectifs ne peuvent fonctionner que si tous les plaignants peuvent montrer qu’ils ont rencontré le même problème, ce qui peut être difficile à prouver pour le premier groupe puisque les blessures peuvent diffèrent d’une personne à l’autre.

Dans ce cas, dit Murray, Unilever pourrait être confronté à un “délit de masse”, c’est-à-dire lorsque plusieurs réclamations individuelles sont faites au sujet du même produit mais ont des problèmes similaires au lieu d’être identiques. Néanmoins, un recours collectif pourrait être facilement intenté pour le deuxième groupe qui a dû dépenser de l’argent pour un produit désormais inutile et qui se sent potentiellement anxieux à l’idée d’utiliser des produits d’une marque à laquelle ils avaient autrefois fait confiance, dit Murray.

Le rappel d’Unilever a conseillé aux clients de cesser immédiatement d’utiliser les produits et de les jeter, incluant en outre une offre de remboursement ou de remboursement aux clients. L’efficacité de l’aide apportée aux clients concernés déterminera probablement le montant des poursuites judiciaires auxquelles ils pourraient être confrontés, a déclaré Murray.

“Ce n’est que lorsqu’il y a un décalage entre faire ce qu’il faut et la recherche du profit de certains fabricants que vous vous lancez vraiment dans un recours collectif ou la nécessité d’un recours collectif”, a-t-il déclaré.

Murray recommande à tous les Canadiens qui ont acheté le produit ou qui ont subi des dommages de conserver toute preuve dont ils disposent s’ils envisagent une action en justice. Des preuves telles que des reçus de magasin, des photos de blessures physiques ou une note du médecin seront cruciales pour constituer un dossier.

“Ce serait bien de savoir si vous avez une allergie spécifique ou une sensibilité élevée à l’exposition au benzène, car certaines personnes sont plus sensibles et” au crâne mince “comme nous l’appelons que d’autres”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il puisse être de bonne foi pour les entreprises d’accorder un remboursement ou un remboursement aux personnes qui n’ont pas été significativement affectées, Murray dit que ceux qui souhaitent déposer une réclamation devraient lire tous les détails de l’indemnisation et envisager d’obtenir des conseils juridiques en premier.

“Si vous parlez du retour d’une bouteille, c’est une chose, et c’est probablement insignifiant, mais s’il s’agit de dommages cutanés importants ou autres, alors c’est quelque chose que vous voudrez peut-être envisager d’obtenir plus de détails et de vous informer davantage avant de signer. sur la ligne pointillée », a-t-il déclaré.