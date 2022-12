Rappel de Santé Canada : Rappel des produits The Laundress à cause des bactéries

Selon Santé Canada, une multitude de produits de la marque de détergents de luxe The Laundress ont été rappelés au Canada en raison du risque d’exposition à des bactéries. Jusqu’à 11 personnes ont signalé des infections.

Santé Canada a déclaré jeudi dans un avis que le rappel concernait le détergent à lessive, l’adoucissant et les produits de nettoyage ménagers de la marque The Laundress. Les produits concernés étaient vendus en kits, en lots et individuellement.

“Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser le produit rappelé et contacter The Laundress pour obtenir un remboursement”, a averti l’agence nationale de la santé.

Les produits concernés peuvent contenir des bactéries, notamment le complexe Burkholderia cepacia, qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, est un groupe de bactéries que l’on trouve couramment dans le sol et l’eau et qui sont souvent résistantes aux antibiotiques courants. B. cepacia peut provoquer de graves infections respiratoires, en particulier chez les personnes atteintes de mucoviscidose.

Les produits peuvent également contenir une variété d’espèces de Pseudomonas, un autre type de bactérie que l’on trouve couramment dans le sol et l’eau. Selon le CDC, Pseudomonas aeruginosa, qui cause le plus d’infections chez les Pseudomonas chez l’homme, peut se propager dans les établissements de soins de santé par exposition à de l’eau ou à un sol contaminé, ainsi que de personne à personne par le biais de mains, d’équipements et de surfaces contaminés.

« Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les dispositifs médicaux externes et les affections pulmonaires sous-jacentes qui sont exposées à la bactérie courent un risque d’infection grave pouvant nécessiter un traitement médical », a déclaré Santé Canada. “La bactérie peut pénétrer dans l’organisme si elle est inhalée, ou par les yeux ou par une déchirure de la peau. Les personnes dont le système immunitaire est sain ne sont généralement pas affectées par la bactérie.”

Santé Canada a déclaré que The Laundress est au courant d’au moins 11 consommateurs qui ont signalé des infections à Pseudomonas et enquête pour savoir s’il existe un lien avec les maladies signalées et les produits rappelés. Près de 230 000 produits touchés ont été vendus au Canada et 8 000 000 autres aux États-Unis

Le mois dernier, The Laundress a publié un rappel aux États-Unis conseillant aux clients de cesser immédiatement d’utiliser tous ses produits pour les mêmes préoccupations.

Avis de rappel de la blanchisseuse par CTV News sur Scribd