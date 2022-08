Rappel de Santé Canada : Jouets de dentition contaminés

Santé Canada a rappelé les jouets de dentition et les clés de dentition remplis d’eau de la marque Tootsie Baby, en raison d’une contamination bactérienne dans le liquide à l’intérieur des deux produits.

L’avertissement couvre près de 10 000 jouets de dentition et clés de dentition vendus au Canada. Un avis de rappel de Santé Canada publié lundi a déclaré que les gens devraient cesser d’utiliser les jouets de dentition “immédiatement” et s’en débarrasser.

L’agence a déclaré que son échantillonnage avait révélé que la charge liquide des deux produits était contaminée par les micro-organismes Bacillus cereus, Candida parapsilosis et Omithinibacillus californiensis.

Dans la plupart des cas, ces bactéries “ne causent pas de maladie aux personnes en bonne santé”, a déclaré Santé Canada, mais peuvent “affecter les enfants dont le système immunitaire est affaibli”.

S’il est consommé, le remplissage liquide pourrait provoquer des douleurs à l’estomac, des vomissements et de la diarrhée, selon l’agence. Les produits concernés ont été vendus de mars à août, mais aucune maladie connexe n’a encore été signalée.

Selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, les obturations de dentition ne peuvent contenir aucun micro-organisme vivant.

Les jouets de dentition et les clés en plastique rappelés se présentent sous divers motifs et sont disponibles dans des couleurs semi-transparentes telles que le bleu, l’aqua et le rouge, a indiqué l’agence dans son avis de rappel.

CTG Brands Inc., propriétaire de Tootsie Baby, n’avait reçu aucun rapport d’incident ou de blessure au Canada en date du 11 août.

Les consommateurs sont encouragés à contacter CTG Brands Inc. pour plus d’informations et à signaler tous les incidents de santé et de sécurité ici.