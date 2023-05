Rappel de Santé Canada : escabeau Eccles et boîtes The Good and the Beautiful Math 1 et Math 3

Santé Canada a rappelé les escabeaux Eccles en raison d’un risque de chute et les boîtes The Good and the Beautiful Math 1 et Math 3 avec tableaux blancs métalliques en raison d’un risque de lacération.

Les escabeaux Eccles concernés sont réglables en hauteur avec un code de produit universel de 752771822557 et un numéro de modèle Wayfair de w005218634. Le marchepied est en bambou et est vendu en blanc, marron et bois.

Selon l’agence de santé, la plate-forme de l’escabeau a le potentiel de se fissurer lors de son utilisation, présentant un risque de chute.

Le produit concerné a été fabriqué en Chine et 127 d’entre eux ont été vendus au Canada d’avril 2021 à mars 2023, a indiqué Santé Canada dans l’avis publié jeudi.

Au 10 mai 2023, l’entreprise avait reçu un rapport d’incident au Canada et un rapport de blessure.

L’agence de santé demande aux consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser le marchepied et de contacter Longquan Chuanghui Household Products Co., LTD pour un remplacement ou un remboursement complet.

Les boîtes The Good and the Beautiful rappelées comprennent des couvercles avec des tableaux blancs métalliques attachés étiquetés Math 1 ou Math 3. Ces étiquettes se trouvent sur les couvercles, en bas, sur les côtés gauche et droit des boîtes.

Santé Canada indique que le tableau blanc attaché aux boîtes peut se détacher, exposant potentiellement des arêtes vives et créant un risque de lacération. Cependant, en date du 17 mai 2023, aucun rapport d’incident ou de blessure au Canada n’avait été enregistré par l’entreprise.

L’agence de santé indique que 1 820 unités de boîtes ont été vendues au Canada d’août 2021 à novembre 2022.

Aux États-Unis, l’entreprise a reçu quatre signalements de tableaux blancs se détachant des boîtes et causant des lacérations mineures.

Santé Canada exhorte les consommateurs à agir immédiatement en jetant les boîtes et en communiquant avec Le Bon et le Beau. Les consommateurs peuvent contacter directement l’entreprise pour recevoir un remplacement non métallique gratuit.



