Rappel de produits J&J Neutrogena, Aveeno pour le benzène

Johnson & Johnson rappelle cinq de ses produits solaires après la découverte de faibles niveaux de benzène.

La crème solaire en aérosol Aveeno Protect + Refresh a été rappelée dans toutes les tailles et tous les niveaux.

Quatre produits solaires Neutrogena ont été rappelés par Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson rappelle volontairement cinq de ses produits de protection solaire après que de faibles niveaux de benzène, un produit chimique pouvant causer le cancer en cas d’exposition répétée, aient été trouvés dans des échantillons.

La société a annoncé le rappel mercredi et a conseillé aux consommateurs de cesser d’utiliser les produits.

Les produits concernés, qui ont été vendus dans des bombes aérosol, sont la crème solaire en aérosol Aveeno Protect + Refresh et quatre versions de la crème solaire Neutrogena : la crème solaire en aérosol Beach Defense, la crème solaire en aérosol CoolDry Sport, la crème solaire en aérosol Invisible Daily Defense et la crème solaire en aérosol UltraSheer.

Le rappel comprend toutes les tailles de boîtes et tous les niveaux de facteur de protection solaire, ou SPF, selon l’avis publié sur le site Web de la Food & Drug Administration. Les produits ont été distribués dans tout le pays par des détaillants.

Le rappel intervient après qu’un rapport de mai de Valisure, une pharmacie et un laboratoire en ligne basés dans le Connecticut, a révélé que des dizaines de produits de protection solaire populaires ont été contaminés par du benzène.

Valisure a testé et analysé 294 lots uniques provenant de 69 sociétés différentes et a découvert que 78 crèmes solaires et produits de soin après-soleil contenaient le produit chimique.

La pétition citoyenne de l’entreprise demandait à la FDA de rappeler 40 produits de protection solaire et de soins après-soleil contenant des niveaux plus élevés de benzène. Les marques comprennent Neutrogena, Sun Bum, CVS Health et Fruit of the Earth.

L’organisme de surveillance des consommateurs du Fonds pour l’éducation des États-Unis, Teresa Murray, a déclaré dans un communiqué que le rappel aurait dû avoir lieu plus tôt.

« Nous sommes un mois et demi après le grand week-end de la plage du Memorial Day qui donne le coup d’envoi officieux de l’été », a déclaré Murray. « Combien de consommateurs à l’échelle nationale ont utilisé sans le savoir un écran solaire qui pourrait causer le cancer ? »

Johnson & Johnson enquête sur le benzène dans la crème solaire

Le benzène est un produit chimique hautement inflammable et largement utilisé qui est présent dans tout l’environnement. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, il peut provoquer le cancer en cas d’exposition répétée à des niveaux suffisamment élevés, endommager le système immunitaire et empêcher les cellules de fonctionner correctement.

Les effets du produit chimique varient selon qu’une personne l’inhale ou l’ingère accidentellement ou le met sur la peau et les vêtements. Les symptômes vont des étourdissements et des battements cardiaques irréguliers aux convulsions et, à des niveaux très élevés, à la mort.

« Bien que le benzène ne soit un ingrédient dans aucun de nos produits de protection solaire, il a été détecté dans certains échantillons des produits finis de protection solaire en aérosol impactés », a déclaré Johnson & Johnson dans un communiqué. « Nous enquêtons sur la cause de ce problème, qui est limité à certains produits de protection solaire en aérosol. »

Rappel de crème solaire Neutrogena

Le géant de la santé a déclaré dans un communiqué que « l’utilisation de ces produits ne devrait pas avoir de conséquences néfastes sur la santé » et qu’il a volontairement décidé de les rappeler « par prudence ».

La déclaration a ajouté que les gens devraient utiliser un autre écran solaire pour se protéger du mélanome cancéreux de la peau.

Une liste des produits Neutrogena concernés ainsi que les numéros de lot et les dates d’expiration sont publiés sur Neutrogena.com et publiés aux pages 2 à 23 avec les produits Aveeno sur la première page.

Les produits sont :

Crème solaire en aérosol de défense de plage de Neutrogena

Écran solaire Neutrogena Cool Dry Sport en aérosol

Crème solaire en aérosol de défense quotidienne invisible Neutrogena

Écran solaire Neutrogena Ultra Sheer en aérosol

Les clients peuvent obtenir un remboursement en appelant le centre d’assistance aux consommateurs de J&J au 1-800-458-1673.

Rappel de crème solaire en aérosol Aveeno

Aveeno Protect + Refresh Aerosol Sunscreen est le seul produit Aveeno inclus dans le rappel avec huit types concernés.

Apprenez-en plus sur Aveeno.com/sunscreen-recall. Les numéros de lot rappelés et les dates d’expiration sont affichés ici et les produits Aveeno sont sur la première page.

Contribution : Associated Press ; Adrianna Rodriguez, USA AUJOURD'HUI

