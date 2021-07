Rappel de poulet pour risque de contamination par la listeria

Tyson Foods rappelle environ 8,5 millions de livres de produits de poulet surgelés et cuits pour une possible contamination par la listeria.

L’entreprise et le service d’inspection et de sécurité alimentaire du département américain de l’Agriculture ont annoncé le rappel samedi soir.

Le rappel comprend des produits de marque Tyson et des produits de marque privée pour les restaurants, notamment Jet’s Pizza, Casey’s General Store, Marco’s Pizza et Little Caesars.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont également émis une alerte à la sécurité alimentaire indiquant que les produits – qui ont été expédiés dans tout le pays aux détaillants et aux institutions, y compris les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les restaurants et les écoles – peuvent être liés à une épidémie de listeria qui a causé trois maladies et un décès .

« Nous prenons cette mesure de précaution par excès de prudence et conformément à notre engagement en matière de sécurité », a déclaré Scott Brooks, vice-président senior de Tyson Foods, sécurité alimentaire et assurance qualité, dans un communiqué de presse.

Selon Tyson Foods, les produits concernés ont été fabriqués dans une usine située à Dexter, dans le Missouri, entre le 26 décembre et le 13 avril.

Une liste des détaillants qui ont vendu les produits concernés n’était pas disponible samedi et sera publiée sur le site Web de l’USDA à l’avenir, selon le communiqué de presse de Tyson.

La société a déclaré qu’elle travaillait avec l’USDA sur le rappel et a déclaré que « bien qu’il n’y ait aucune preuve concluante que les produits aient été contaminés au moment de l’expédition, le rappel volontaire est lancé par prudence ».

Chaque emballage des produits rappelés porte le code d’établissement P-7089. Une liste complète des produits rappelés est publiée sur le site Web de l’USDA et sur Tysonfoods.com.

L’USDA a déclaré que les consommateurs ne devraient pas manger les produits et devraient les jeter ou les retourner. Le CDC conseille aux entreprises de ne pas servir ou vendre les produits rappelés.

« Aucun autre produit Tyson n’est touché par le rappel, y compris, mais sans s’y limiter, le poulet frais de marque Tyson ; des produits de poulet crus surgelés ou des pépites de poulet », a déclaré la société.

Selon le CDC, la listeria peut provoquer des symptômes d’intoxication alimentaire courants, comme la diarrhée et la fièvre. Mais elle peut également provoquer une maladie grave, connue sous le nom de listériose invasive, lorsque la bactérie se propage au-delà de l’intestin vers d’autres parties du corps.

Les adultes de 65 ans ou plus, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de contracter une maladie grave due à la listeria, selon le CDC.

Les consommateurs ayant des questions sur le rappel peuvent appeler ou envoyer un SMS au 1-855-382-3101, a indiqué la société, notant que les représentants du service client seront disponibles du dimanche au vendredi de 8 h à 17 h HAC.

