Rappel de poivrons verts thaïlandais de marque Simply Hot en raison de la bactérie salmonelle

Santé Canada a émis un avis de rappel concernant les poivrons verts thaïlandais de marque Simply Hot après que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a découvert une possible contamination par la salmonelle.

Les produits rappelés ont été vendus en Alberta et en Saskatchewan et pourraient avoir été distribués dans d’autres provinces et territoires, a indiqué Santé Canada dans un avis publié mercredi.

Le produit concerné dans la taille de 50 grammes, avec le CUP 8 94242 00050 4. Le lot spécifique associé au rappel est celui emballé sur 20AL23, selon Santé Canada.

Aucun cas de maladie associé à la consommation du produit rappelé n’a été signalé, selon Santé Canada.

Santé Canada exhorte les consommateurs à éviter d’acheter les produits concernés, car ils peuvent causer des infections graves et parfois mortelles, en particulier chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Étant donné que les aliments contaminés par la salmonelle peuvent ne pas avoir l’air ou sentir gâtés, l’agence de santé prévient qu’ils peuvent toujours vous rendre malade.

Selon Santé Canada, les personnes en bonne santé qui consomment des aliments contaminés par la salmonelle peuvent éprouver des symptômes à court terme comme de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des crampes abdominales et de la diarrhée. Les complications à long terme peuvent inclure une arthrite sévère.

Santé Canada exhorte les Canadiens à vérifier leurs réfrigérateurs pour s’assurer qu’ils n’ont pas les produits rappelés. Si vous en avez trouvé, ne les consommez pas, ne les servez pas, ne les utilisez pas, ne les vendez pas et ne les distribuez pas. Au lieu de cela, jetez-les ou retournez-les à l’endroit où ils ont été achetés.

Si vous avez consommé par erreur le produit rappelé et êtes tombé malade, Santé Canada vous conseille de contacter votre fournisseur de soins de santé.



