Rappel de Peloton Tread: Autres tapis de course à considérer

Peloton rappelle ses deux tapis roulants, le Tread et le Tread +, après de nombreux rapports de blessures, dont un enfant mort.

Les clients qui ont acheté l’un des tapis de course doivent immédiatement arrêter l’utilisation et contacter Peloton pour obtenir un remboursement ou d’autres consignes de sécurité, selon une déclaration conjointe de Peloton et de la US Consumer Product Safety Commission (CPSC). Peloton a annoncé le rappel dans un communiqué avec le CPSC mercredi après avoir refusé de rappeler ses tapis roulants le mois dernier et s’est excusé de ne pas avoir rappelé les tapis roulants plus tôt. Le CPSC a déclaré avoir reçu 72 rapports de personnes, d’animaux de compagnie ou d’objets tirés ou coincés sous le tapis roulant, y compris 29 rapports d’enfants blessés par «des écorchures du deuxième et du troisième degré, des os cassés et des lacérations».

Les clients ne pourront plus acheter le Tread ou le Tread + et on ne sait pas combien de temps il faudra pour résoudre les problèmes de sécurité. Si vous possédez l’une de ces machines, vous avez jusqu’au 6 novembre 2022 pour recevoir un remboursement. Pour ceux qui ont besoin d’un autre appareil de course à domicile, nous avons testé de nombreux tapis de course chez Review. Il existe de nombreuses options intéressantes pour ceux qui retourneront un Peloton ou qui recherchent un autre achat.

NordicTrack Commercial 1750 pour une expérience de course immersive

Le NordicTrack Commercial 1750 à 1 799 $ est notre choix pour le meilleur tapis roulant global de 2021. Le 1750 offre ce que nous avons appelé le «package complet» en termes de spécifications et de facilité d’utilisation globale. Le cadre du tapis de course est spacieux mais pas gênant et dispose d’une ceinture spacieuse qui rend la course confortable. Il dispose également d’un écran de 10 pouces qui diffuse des courses guidées et des cours d’entraînement qui ont lieu partout dans le monde, du Costa Rica au Grand Canyon en passant par la Thaïlande, grâce à son programme de fitness iFit (qui est inclus avec votre achat pour la première année et 39 $ par mois ou 180 $ par an par la suite).

Sa vitesse varie de 0,5 miles par heure (mph) à 12 mph, et l’inclinaison varie de -3% à 15% – l’une des plus larges plages d’inclinaison que nous avons testées et l’un des deux seuls tapis de course que nous avons testés pour inclure une descente en descente. La courroie est le plus spacieux des tapis de course que nous avons testés et le rapport élasticité / fermeté du 1750 aide les membres à se sentir soutenus, même à haute vitesse.

En plus de ses cours de course à pied, iFit propose de la marche et de la randonnée sur votre tapis roulant, ainsi que des cours de yoga, de HIIT et de force à faire hors du tapis roulant. Les instructeurs iFit sont excellents, mais ce qui distingue les séances de course guidées, c’est qu’elles sont filmées devant un paysage mondial si beau que vous en oubliez presque que vous êtes sur un tapis roulant.

Bien que le NordicTrack Commercial 1750 soit un peu plus volumineux que les autres tapis de course que nous avons testés, et pas aussi esthétique que certaines options plus petites, ses caractéristiques techniques et la qualité des entraînements qu’il propose en valent la peine.

Obtenez le NordicTrack Commercial 1750 pour 1799 $

La Sole F63 pour des spécifications de fonctionnement incroyables à un prix moins cher

Si vous ne cherchez pas à dépenser assez autant sur un tapis roulant (et nous ne vous en voulons pas), nous recommandons le 999 $ Sole F63 comme notre meilleur choix. Il ne vient pas avec des bonus comme des cours en direct avec de beaux décors, mais c’est un tapis roulant de qualité qui vous donnera un excellent entraînement pour un prix inférieur.

La vitesse de la Sole F63 varie de 0,5 mph à 12 mph et son inclinaison varie de 0% à 12%, les deux à égalité avec les tapis de course plus chers. Les fonctionnalités sont faciles à régler et offrent une variété à vos entraînements. Bien que le Sole F63 ne soit pas livré avec son propre service de streaming, il dispose d’une connectivité Bluetooth et d’un support de tablette pour ceux qui souhaitent se connecter à une autre application d’entraînement (ou Netflix).

La Sole F63 est plus grande et plus bruyante que les autres modèles que nous avons testés, mais ses caractéristiques et son prix font qu’il est difficile de le laisser passer.

Obtenez la semelle F63 pour 999,99 $

