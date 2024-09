Rappel de jus de pomme vendu chez Walmart, Walgreens et Aldi en raison de niveaux élevés d’arsenic

Des dizaines de milliers de caisses supplémentaires de jus de pomme vendues dans les grands magasins, dont Walmart, Walgreens et Aldi, sont rappelées en raison de niveaux élevés d’arsenic.

Selon les dernières données de la Food and Drug Administration (FDA), environ 141 298 caisses ont été rappelées car elles contenaient « de l’arsenic inorganique au-dessus du niveau d’intervention fixé dans les directives destinées à l’industrie ».

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 9 535 cas initialement rappelés en août, selon un précédent rapport de la FDA.

Refresco Beverages US Inc. a émis les deux rappels, qui ont été classés dans la classe II.

Les rappels sont classés en fonction de la gravité des effets indésirables liés à la mise sur le marché du produit.

Une classe II est émise lorsque le produit a « une faible probabilité de provoquer des blessures graves ou la mort, mais qu’il existe toujours une possibilité d’événements indésirables qui pourraient avoir des conséquences irréversibles », selon la FDA.

Les caisses de jus de pomme ont été expédiées dans des magasins dans tout le pays.

Les marques concernées ont été vendues dans plusieurs grands magasins tels que Walmart, Weis, Aldi, Walgreens, Market Basket, BJ’s, Dollar General, Lidl US et Brooklyn Fare.

Selon la FDA, l’arsenic peut être présent dans les aliments provenant de l’environnement dans lequel ils sont cultivés, élevés ou transformés, et il est impossible d’empêcher l’arsenic de pénétrer dans l’approvisionnement alimentaire.







Les données de la Food and Drug Administration (FDA) révèlent qu’environ 141 298 cas de jus de pomme ont été rappelés car ils contiennent « de l’arsenic inorganique au-dessus du niveau d’action fixé dans les directives à l’intention de l’industrie ». Rawpixel.com – stock.adobe.com







Ce chiffre est nettement plus élevé que les 9 535 caisses de jus de pomme initialement rappelées le mois dernier, selon un précédent rapport de la FDA. Jim Walsh/Courier-Post / USA TODAY NETWORK

Cependant, comme l’exposition à certains niveaux peut être nocive pour la santé, la FDA surveille et réglemente les niveaux d’arsenic dans les aliments.

L’exposition à des niveaux élevés de cet élément pendant les périodes de développement actif du cerveau est associée à des effets neurologiques indésirables tels que des troubles de l’apprentissage, des difficultés de comportement et une baisse du QI.

« Les fœtus, les nourrissons et les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs potentiels de l’exposition à l’arsenic en raison de leur plus petite taille corporelle et de leur métabolisme et de leur croissance rapides », a déclaré la FDA.

Marques rappelées et où elles ont été expédiées :