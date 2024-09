Rappel de jus de pomme étendu à Aldi, Walgreens, Walmart et plus encore – NBC 6 South Florida

Rappel de jus de pomme en raison de niveaux potentiellement dangereux d’arsenic a été élargi pour inclure les produits vendus chez plusieurs détaillants nationaux.

Le mois dernier, Walmart a rappelé près de 10 000 caisses de jus de pomme de marque Great Value vendues dans des magasins de 26 États, de Porto Rico et du district de Columbia en raison de problèmes d’arsenic.

Administration américaine des produits alimentaires et médicamenteux a déclaré que le produit concerné pourrait temporairement entraîner des conséquences néfastes sur la santé, mais qu’il est peu probable qu’il entraîne des problèmes médicaux graves ou irréversibles.

Cette semaine, le fabricant basé en Floride, Refresco Beverages US Inc., a émis un rappel volontaire de 141 300 caisses supplémentaires de jus de pomme après que davantage de produits se sont révélés contenir de l’arsenic légèrement au-dessus des niveaux recommandés par la FDA.

Le dernier rappel concerne les marques suivantes : Great Value, vendu chez Walmart; Nature’s Nectar, vendu chez Aldi; Market Basket, vendu chez Market Basket; Nice!, vendu chez Walgreens; Weis, vendu chez Weis; Urban Meadow, vendu chez Brooklyn Fare; Wellsley Farms, vendu chez BJ’s Wholesale Club et Walmart; Solevita, vendu chez Lidl US; Clover Valley, vendu chez Dollar General; Tropical Delight, vendu chez divers détaillants à New York.

Les jus de pomme contaminés ont été vendus en Alabama, au Connecticut, au Delaware, en Floride, en Géorgie, dans l’Illinois, dans l’Indiana, au Kentucky, au Massachusetts, au Maryland, au Maine, au Michigan, au Mississippi, en Caroline du Nord, dans le New Hampshire, dans le New Jersey, à New York, dans l’Ohio, en Pennsylvanie, dans le Rhode Island, en Caroline du Sud, au Tennessee, en Virginie, au Vermont, au Wisconsin, en Virginie-Occidentale, ainsi qu’à Porto Rico et dans le district de Columbia.

Liste complète des rappels de jus de pomme 2024

Jus de pomme Great Value 8 oz en paquet de 6; Walmart; MEILLEUR si utilisé avant le : 26 DÉCEMBRE 2024 CT89-6; Meilleur si utilisé avant le : 27 DÉCEMBRE 2024 CT89-6

Jus de pomme Great Value 96 oz; Walmart; À consommer de préférence avant le 26 décembre 2024 CT89-5; À consommer de préférence avant le 27 décembre 2024 CT89-5; À consommer de préférence avant le 28 décembre 2024 CT89-5

Jus de pomme 100 % pur jus Market Basket 64 oz; Market Basket; code 032525 CT89-1

Super ! Jus de pomme 100 % 64 ; Walgreens ; À consommer de préférence avant le 25 mars 25 CT89-1

Jus de pomme 100 % Weis 64 oz ; Marchés Weis ; À vendre avant le 25/03/25 CT89-1

Jus de pomme 100 % Urban Meadow 64 oz ; Brooklyn Fare ; à consommer de préférence avant le 26/03/25 CT89-1

Nature’s Nectar 100 % jus de pomme 64 oz; Aldi; À consommer de préférence avant le 26 mars 2025 CT89-4 ET À consommer de préférence avant le 27 mars 2025 CT89-4

Jus de pomme 100 % Wellsley Farms 96 oz ; BJ’s et Walmart ; À consommer avant le 26/03/25 CT89-5

Jus de pomme 100 % Solevita 64 oz ; Lidl US ; À consommer de préférence avant le 27/03/2025 CT89-4

Jus de pomme 100 % Clover Valley 64 oz; Dollar General; À consommer de préférence avant le 27/03/2025 CT89-4

Jus de pomme 100 % délice tropical, 64 oz ; divers détaillants à New York ; à consommer de préférence avant le 25 juillet 2025

Selon les National Institutes of Health, la plupart des produits alimentaires contiennent de très faibles concentrations d’arsenic inorganique et organique. Les tests sont systématiques, car des concentrations légèrement élevées de l’une ou l’autre forme peuvent provoquer des symptômes tels que des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées, des engourdissements et des crampes musculaires.

L’arsenic inorganique est plus toxique pour l’homme que la forme naturelle de l’arsenic minéral, et les effets sur la santé de l’exposition sont plus graves, selon la FDA. L’Agence de protection de l’environnement a qualifié l’arsenic inorganique de cancérigène, c’est-à-dire de substance qui provoque le cancer.

Les niveaux détectés dans les bouteilles de jus de pomme rappelées sont suffisamment faibles pour que la FDA ne s’attende pas à ce qu’ils entraînent des conséquences aussi graves sur la santé.

La FDA n’a pas partagé de rapports de maladies possibles associées au rappel du jus de pomme.