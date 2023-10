Rappel de jambon vendu chez Costco en raison d’une possible contamination par la listeria après des tests en laboratoire effectués par un producteur de viande californien

Clients Costco, méfiez-vous ! Le grossiste rappelle volontairement un produit de base de Costco, son jambon Kirkland Signature, en raison d’une éventuelle contamination par la listeria, a déclaré le Service de sécurité et d’inspection des aliments (FSIS) du ministère américain de l’Agriculture.

Le FSIS a déclaré que les produits rappelés comprenaient des produits de jambon prêts à manger de Costco fabriqués par Sunnyvalley Smoked Meats à Manteca, en Californie.

Téléscripteur Sécurité Dernier Changement Changement % COÛT COSTCO GROS CORP. 557.53 -11,99 -2,11%

Costco a noté que les produits rappelés n’étaient vendus en Californie du Nord et Ouest du Nevada.

Le FSIS a déclaré que le « Kirkland Signature Applewood Smoked Master Carve Half Ham Boneless With Natural Juices » avec utilisation/congélation avant janvier 2024 et un autocollant avec le numéro de lot 264 – 4 étaient potentiellement contaminés.

COSTCO VEND RAPIDEMENT LES LINGONS D’OR RÉPERTORIÉS SUR LE SITE WEB DU GROSSISTE : « QUALITÉ IMPECCABLE »

Les viandes prêtes à consommer, possiblement contaminées, ont été vendues entre le 26 et le 29 septembre.

Dans une lettre envoyée aux membres de Costco qui ont été enregistrés en train d’acheter le jambon, les grossistes leur ont demandé de « ne manger aucun produit restant portant la date de code ci-dessus » et de « retourner l’article à votre Costco local pour un remboursement complet ».

Le FSIS a noté que la possible contamination par la listeria a été découverte après que les tests en laboratoire de Sunnyvalley Smoked Meats ont indiqué que le produit pouvait être contaminé.

LES FANS DE COSTCO ADORENT CE VÊTEMENT « HIDEUX » QUI SE VEND RAPIDEMENT : « J’AI BESOIN DE CELA DANS MA VIE »

Il n’y a eu aucun rapport confirmé d’effets indésirables après avoir mangé le produit, a noté l’agence.

Listeria est une infection grave qui provient le plus souvent aliments contaminés avec la bactérie Listeria monocytogenes, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Environ 1 600 personnes développent la listériose chaque année aux États-Unis, entraînant environ 260 décès, selon le site Internet du CDC.

Ceux qui sont confrontés au risque le plus élevé comprennent femmes enceintes les nouveau-nés, les adultes de 65 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

LE CANAPÉ COSTCO DEVIENT VIRAL, PROVOQUANT UN DÉBAT SUR TIKTOK : « BEAUCOUP TROP CHER »

Les personnes extérieures aux groupes à haut risque présentent rarement des symptômes, a déclaré le CDC.

Les symptômes courants chez les femmes enceintes comprennent la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et d’autres symptômes pseudo-grippaux .

Dans les cas graves, l’infection peut provoquer une fausse couche, une mortinatalité, un accouchement prématuré ou une infection potentiellement mortelle chez le bébé.

Les symptômes d’autres groupes peuvent également inclure des maux de tête, une raideur de la nuque, des problèmes d’équilibre, des convulsions et de la confusion.

Parmi celles qui ne sont pas enceintes, le taux de mortalité dû à la listériose est d’environ 5 %, selon le CDC.

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI

Maladie intestinale y compris la diarrhée et les vomissements, peuvent également survenir pendant un à trois jours, commençant généralement dans les 24 heures suivant la consommation d’aliments contaminés.

Melissa Rudy de Fox News Digital a contribué à ce rapport.