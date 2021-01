Nestlé Prepared Foods rappelle environ 762 615 livres de pizza au pepperoni Hot Pockets, a annoncé vendredi le service d’inspection et de sécurité alimentaire du ministère américain de l’Agriculture.

Les sandwichs farcis congelés, qui ont été expédiés dans les magasins du pays et produits en novembre, sont rappelés parce qu’ils «peuvent être contaminés par des matières étrangères, en particulier des morceaux de verre et de plastique dur», selon un communiqué de presse.

L’USDA a classé l’annonce comme un rappel de «classe I», qu’il définit comme une «situation de danger pour la santé où il existe une probabilité raisonnable que l’utilisation du produit entraîne des conséquences graves et néfastes sur la santé ou la mort».

Selon l’avis de l’USDA, « le problème a été découvert lorsque l’entreprise a reçu quatre plaintes de consommateurs concernant des matières étrangères dans le produit de poche chaude au pepperoni » et il y a eu « un rapport faisant état d’une blessure buccale mineure associée à la consommation de ce produit. »

Le rappel concerne les emballages de 54 onces contenant 12 «Sandwichs de marque Nestlé Hot Pockets: Pepperoni de qualité supérieure à base de viande de porc, de poulet et de bœuf, pizza à l’ail, croûte de beurre. Les boîtes concernées ont une date «Meilleur avant février 2022» et l’un des codes de lot suivants 0318544624, 0319544614, 0320544614 et 0321544614.

Les boîtes portent également le numéro d’établissement «EST. 7721A» à l’intérieur de la marque d’inspection USDA.

« Les consommateurs qui ont acheté ce produit sont priés de ne pas le consommer », a déclaré l’USDA. « Ce produit doit être jeté ou retourné au lieu d’achat. »

Pour toute question concernant le rappel, les consommateurs peuvent contacter Nestlé au 800-350-5016.

