Rappel de fromage brie : plus de marques ont été retirées d’une contamination potentielle

Appel à tous les mangeurs de fromages à pâte molle :

Vérifiez votre réfrigérateur. Old Europe Cheese, une entreprise du Michigan, émis un rappel volontaire le 30 septembre qui comprend tous ses fromages brie et camembert vendus d’août au 28 septembre, avec des dates de péremption jusqu’au 14 décembre. Le rappel a été étendu la semaine dernière à plus de brie cuit au four fromages de différentes marques, et Swiss American a rappelé ses Saint-Louis Brie produits en réponse.

Assiettes de fruits et de fromages sous le Marque Caribou Coffee ont également été rappelés en raison d’un rappel de fournisseur, bien que cela n’affecte que les emplacements de Caribou Coffee à Minneapolis-St. Aéroport Paul, selon l’annonce.

Les fromages rappelés peuvent être contaminés par Listeria monocytogenes — une seule souche qui a été lié à six maladies de 2017 à 2022. Au cours de ces mêmes cinq années, le CDC a enquêté aux États-Unis sur plus d’un douzaine d’autres éclosions de listeriadont ceux liés aux fromages, glaces, salades, charcuteries, champignons et œufs durs.

Diverses marques sont concernées par le nouveau rappel, notamment Reny Picot, Jeanne d’Arc, Block and Barrel et bien d’autres. Les fromages brie et camembert ont été vendus dans des magasins du pays et au Mexique, notamment chez Albertsons, Safeway, Meijer, Harding’s, Shaw’s, Price Chopper, Market Basket, Raley’s, Save Mart, Giant Foods, Stop & Shop, Fresh Thyme, Lidl, Sprouts , Aliments athéniens, aliments entiers et peut-être plus.

Voici une liste des marques incluses dans le rappel, qui a également été publiée sur le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis :

Saint-Louis Brie

Ours noir

Bloc et baril

Charmant

Caribou Coffee (quelques assiettes de fruits et de fromages)

Pavé

Visite culinaire

Frédéricks

Thym frais

Fermes Glenview

Bon et rassemblez

Heinen

Jeanne d’Arc

La Bonne Vie

Lidl

La vie provençale

Marché 32

Matrie’D

Métropolitain

Prestige

Primo Taglio

pomme rouge

René Picot

Saint-Randeaux

Le goût de l’inspiration

Trader Joe’s

Pour des détails spécifiques sur les produits tirés par la marque, consultez d’abord poste de rappel de la vieille Europe, le deuxième rappel de la société et du rappel de Suisse Américain. Certains fromages rappelés peuvent également avoir été reconditionnés dans des contenants plus petits, sans l’étiquette. Si vous avez ce type de fromage à la maison et que vous êtes inquiet, vérifiez auprès du détaillant ou de la charcuterie chez qui vous l’avez acheté.

Selon l’annonce de la Vieille Europe, le rappel fait suite à une découverte de listeria dans l’une de ses installations, bien qu’aucun des produits n’ait été testé positif. La souche trouvée a été liée à une épidémie qui a causé au moins six cas de listériose de 2017 à 2022, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Les fromages de la vieille Europe n’ont jamais été liés à une épidémie. La société affirme que la source potentielle de contamination a été identifiée et que la Vieille Europe prend des “mesures actives” pour l’éliminer.

La plupart des personnes infectées par la listeria présenteront des symptômes à court terme, notamment une forte fièvre, des maux de tête sévères, des raideurs, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Mais d’autres, y compris les femmes enceintes ou dont le système immunitaire est affaibli, peuvent souffrir de maladies ou d’effets sur la santé plus graves, qui peuvent parfois être fatals.

Il se peut que la listériose soit généralement détectée chez les personnes atteintes d’une maladie plus grave, car de nombreuses personnes qui mangent des aliments contaminés n’auront pas besoin d’être hospitalisées ou d’autres tests. Pour cette raison, les infections officielles sont probablement sous-estimées. Quelques éclosions de listériose ont été identifiées dans la plupart des annéesD’après le CDC.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.