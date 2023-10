Rappel de dindes dans l’Ouest canadien pour « détérioration »

À peine deux jours avant Thanksgiving, Santé Canada a émis un rappel pour le jeune dindon de Sunrise Farms avec abats en raison d’une contamination microbienne non nocive et d’une possible détérioration.

Le rappel publié samedi sur le site Web du gouvernement indique que les produits ont été vendus en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, mais n’indique pas quand le produit a été vendu.

Il est demandé aux Canadiens de ne pas utiliser, vendre ou servir le produit rappelé dont la date de péremption est le 11 octobre 2023.

Sobeys et Safeway ont tous deux publié des alertes de rappel pour le produit sur leur site Web, conseillant aux clients qui ont acheté la dinde de revenir pour un remboursement complet.