Rappel de collations « One Chip Challenge » au Canada

Santé Canada a émis un rappel pour les collations « One Chip Challenge » de la marque Paqui en raison d’« effets indésirables » signalés.

L’agence de santé affirme que le rappel a été déclenché par la société qui fabrique la collation, Amplify Snack Brands Inc., après plusieurs rapports faisant état de consommateurs tombés malades en les mangeant.

Le rappel intervient après le décès d’un adolescent dans le Massachussetts. Une autopsie est en cours, mais les parents du jeune de 14 ans attribuent sa mort le 1er septembre au défi.

Un porte-parole de Paqui, basé au Texas, a déclaré que le One Chip Challenge est vendu « en distribution très limitée au Canada ».

Le « One Chip Challenge » rappelé est une collation épicée à base de piments Carolina Reaper et Naga Viper qui a pris d’assaut les médias sociaux. Les participants au défi mangent la chips et voient ensuite combien de temps ils peuvent rester sans boire d’eau ni manger d’autres aliments par la suite.

Le site Web de l’entreprise décrit la collation comme « destinée uniquement aux adultes, avec un étiquetage clair et bien visible soulignant que la chips n’est pas destinée aux enfants ou à toute personne sensible aux aliments épicés ou qui a des allergies alimentaires, est enceinte ou a des problèmes de santé sous-jacents ».

Le porte-parole de Paqui a déclaré que l’entreprise était « profondément attristée » et a exprimé ses condoléances à la famille de Harris Wolobah.

« Nous avons constaté une augmentation du nombre d’adolescents et d’autres personnes qui ne tiennent pas compte de ces avertissements. Par conséquent, même si le produit continue de respecter les normes de sécurité alimentaire, par grande prudence, nous travaillons activement avec nos détaillants pour retirer le produit du marché. étagères », a déclaré Paqui dans un communiqué publié sur le site Internet de l’entreprise.

La société propose également des remboursements aux personnes ayant acheté le produit.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme qu’elle mène une enquête sur la salubrité des aliments et qu’elle pourrait également rappeler d’autres produits.

La Presse canadienne a demandé à l’agence d’inspection des aliments quels magasins canadiens vendaient la puce, mais un porte-parole a déclaré que l’agence n’était pas en mesure de fournir cette information vendredi soir.

« Les enquêtes sur la salubrité des aliments sont complexes et comportent plusieurs étapes essentielles pour déterminer si un rappel d’aliments est nécessaire et quels produits spécifiques rappeler. Lorsqu’elle traite des aliments potentiellement dangereux, l’ACIA agit le plus rapidement possible pour recueillir des informations et prendre des décisions », a déclaré l’ACIA. dit dans un e-mail.



— Avec des fichiers de The Associated Press et de La Presse Canadienne