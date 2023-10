Best Buy rappelle près d’un million d’autocuiseurs en raison d’un défaut susceptible de provoquer des projections d’aliments chauds et de brûler les personnes qui les utilisent.

Les autocuiseurs rappelés, vendus sous la marque Insignia, comportent des indications de volume incorrectes sur leurs cuves intérieures, ce qui peut amener les consommateurs à les remplir trop.

“Cela peut provoquer… l’éjection d’aliments et de liquides chauds lorsque l’autocuiseur est purgé à l’aide de la méthode de dégagement rapide ou ouvert alors que son contenu est sous pression, ce qui présente un risque de brûlure pour les consommateurs”, a déclaré la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC). a déclaré dans un avis de rappel.

Les autocuiseurs rappelés portent tous deux la marque Insignia et portent les numéros de modèle suivants : NS-MC60SS9-C et NS-MC80SS9-C.

Au moins 930 000 appareils ont été vendus aux États-Unis chez Best Buy et sur Amazon entre 2017 et juin de cette année. La CPSC affirme avoir connaissance de 31 incidents au cours desquels les appareils ont mal fonctionné, causant 17 blessés.

Santé Canada affirme n’être au courant d’aucun incident lié à ces appareils, mais par mesure de précaution, les 10 155 appareils vendus au Canada sont rappelés.

Toute personne possédant un modèle concerné est priée de cesser immédiatement d’utiliser l’appareil et de contacter Best Buy pour un remplacement.