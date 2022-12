Rappel d’aliments : Santé Canada met en garde contre plusieurs produits

Santé Canada a publié un certain nombre de rappels d’aliments au cours du mois dernier, allant du chocolat contenant des allergènes non déclarés aux pépites sans gluten contenant des morceaux de caoutchouc.

Plus de cinq produits alimentaires ont été rappelés au cours des dernières semaines en raison de la présence de lait, plus précisément de la présence de lait en l’absence d’avertissement.

Certains des produits alimentaires qui ont été rappelés récemment parce qu’ils n’avaient pas averti sur l’étiquette qu’ils contenaient du lait comprennent des friandises au chocolat, des grains de café au chocolat, une poudre de protéines aromatisée au chocolat et des sandwichs pour le petit-déjeuner à base de plantes, entre autres. .

NE PAS AVERTIR SUR LES ALLERGÈNES

Samedi, Dark 55% Cacao Almond Bark by Olivia & Leo Gourmet Treats et les grains de café au chocolat de la marque Chocolate Lab ont tous deux été rappelés en raison de lait non déclaré.

Les deux ont été vendus en Alberta et en ligne, tandis que les grains de café Chocolate Lab ont également été vendus en Ontario.

Samedi a également vu le rappel de certains sandwichs et burritos pour le petit-déjeuner à base de plantes de marque Alpha Foods en raison de lait non déclaré – des sandwichs vendus à l’échelle nationale. Ce rappel a été publié pour la première fois le 16 décembre, mais a été mis à jour samedi pour inclure trois autres sandwichs avec des étiquettes qui n’ont pas averti les consommateurs de la présence de lait.

La préoccupation, selon Santé Canada, est que le fait de ne pas déclarer la présence de lait sur l’étiquette pourrait entraîner des réactions allergiques si une personne qui ne tolère pas le lait consomme le produit.

La protéine végétale à impact élevé, saveur chocolat, vendue par Power Life by Tony Horton, a également fait l’objet d’un rappel pour du lait non déclaré depuis le 19 décembre. Cette poudre de protéine est vendue en ligne et le rappel de Santé Canada a été déclenché par un rappel de ce produit dans un autre pays. .

Bien qu’aucune réaction allergique liée à ces produits n’ait été enregistrée jusqu’à présent, un œuf non déclaré a provoqué au moins une réaction chez un client.

Mercredi, deux types de sandwichs Feast de Circles & Squares ont été rappelés en raison de la présence d’œufs dans les sandwichs qui ne figuraient pas sur l’étiquette. Ceux-ci ont été vendus en Ontario et sont liés à une réaction à l’heure actuelle, selon Santé Canada.

Un pâté au poulet fabriqué par Scotian Isle Baked Goods et vendu en Ontario a également été rappelé le 16 décembre en raison d’œufs non déclarés, mais le rappel a été déclenché par l’entreprise elle-même et n’a jusqu’à présent été associé à aucune réaction allergique.

SALMONELLA, MÉTAL ET CAOUTCHOUC

Certains rappels récents ont été stimulés par des préoccupations plus inhabituelles qu’une étiquette trompeuse.

Mardi, le fenouil doux au salami Finocchiona de Venetian Meats a été rappelé en raison de résultats de tests détectant une éventuelle contamination par la salmonelle.

Les produits ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario. Les consommateurs sont avertis de jeter tout produit faisant partie des lots concernés.

Les aliments contaminés par la salmonelle peuvent provoquer des «infections graves et parfois mortelles», et même les personnes en bonne santé peuvent ressentir des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des crampes abdominales.

Un type de fromage vendu en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec a également été rappelé le 16 décembre en raison d’une contamination potentielle par une bactérie encore plus mortelle : la listeria.

Gorgonzola Dolce d’Igor a été rappelé en raison de la présence possible de listeria monocytogenes, qui peut provoquer des vomissements, une fièvre persistante et des douleurs musculaires. Dans les cas graves d’infection, elle peut même entraîner la mort.

Santé Canada a averti que beaucoup ont peut-être acheté le fromage sans connaître la marque.

“Le produit rappelé peut avoir été vendu par divers détaillants, soit par un commis, soit dans des emballages plus petits, avec ou sans étiquette qui peut ne pas porter la même marque, le même nom de produit ou la même date de péremption”, indique le rappel. “Les consommateurs qui ne savent pas s’ils ont acheté le produit rappelé sont invités à contacter leur revendeur.”

À la fin la plus bizarre, les pépites de poulet sans gluten de la marque Pinty’s Eatwell ont été rappelées au début du mois après la découverte de morceaux de caoutchouc dans les aliments. Ces pépites ont été vendues à l’échelle nationale, selon Santé Canada.

À la fin novembre, une salsa douce de Casa Grande vendue à Terre-Neuve-et-Labrador a été rappelée en raison de la présence de morceaux de métal.