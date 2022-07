Rappel COVID-19 : qui bénéficierait le plus d’une quatrième dose ?

Alors que certains Canadiens de plus de 18 ans se demandent s’ils doivent recevoir une quatrième dose du vaccin COVID-19 maintenant qu’ils sont éligibles, les experts de la santé disent qu’il est plus important pour ceux qui présentent des «facteurs de risque» d’en obtenir une maintenant, tandis que les personnes en bonne santé pourraient envisager de attendre s’ils choisissent.

La semaine dernière, l’Ontario a élargi l’admissibilité au quatrième vaccin COVID-19 pour tous les adultes, alors que la variante BA.5 Omicron se répand dans la province. Mais avec l’anticipation d’un vaccin bivalent – ​​qui inclurait des variantes d’Omicron – devenant disponible à l’automne, certains Canadiens se demandent s’il vaut mieux attendre jusque-là pour obtenir un rappel.

Il est fortement recommandé aux personnes de plus de 60 ans ou à celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents de ne pas attendre pour recevoir leur deuxième rappel, selon l’expert en maladies infectieuses, le Dr Issac Bogoch.

“Si vous n’avez pas reçu de quatrième dose et que vous avez des facteurs de risque d’infection grave, c’est une bonne idée d’obtenir cette quatrième dose maintenant”, a déclaré Bogoch à CTV News Channel samedi.

Les jeunes Canadiens et ceux qui ne sont pas plus à risque d’infection pourraient toujours bénéficier du rappel, mais Bogoch recommande de consulter d’abord un médecin de famille.

Les provinces et les territoires ont commencé à déployer les quatrièmes doses du vaccin après que le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada a recommandé le rappel pour lutter contre une vague potentielle à l’automne provenant probablement de la variante Omicron BA.5.

La pharmacienne ontarienne Kristen Watt a déclaré samedi à CTV News Channel que des vaccins étaient déjà fabriqués pour lutter spécifiquement contre ces variantes. Cela pourrait laisser certains Canadiens indécis quant à savoir s’ils doivent recevoir leur rappel maintenant ou attendre le nouveau vaccin.

«Nous espérons vraiment voir des vaccins spécifiques à Omicron arriver à l’automne, mais obtenir un vaccin maintenant, nous ne nous attendons pas à ce que cela cause des problèmes pour pouvoir obtenir un vaccin à l’automne. Nous espérons donc que les gens feront les deux », a-t-elle déclaré.

Watt dit que l’obtention du deuxième rappel COVID dépend de l’individu et des facteurs de risque auxquels il est confronté quotidiennement. Bien qu’il y ait toujours une incertitude quant au moment où un nouveau vaccin sera introduit, Watt a déclaré que le rappel fournira toujours une protection contre les maladies graves.

“Nous devons vraiment nous concentrer sur la personne individuelle et avoir cette conversation sur, oui, il peut y avoir quelque chose à venir, mais nous ne savons pas avec certitude quand cela arrivera et être protégé maintenant vous protégera vous et ceux qui vous entourent en ce moment”, elle a dit.