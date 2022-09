Les Ontariens vulnérables âgés de 18 ans et plus peuvent désormais réserver des rendez-vous bivalents de rappel COVID-19 avec une admissibilité élargie à tous le 26 septembre.

Le rappel bivalent est une version adaptée du vaccin original à ARNm Moderna et cible à la fois la souche originale de COVID-19 et la variante Omicron. Les individus peuvent recevoir ce rappel au moins six mois après leur dose la plus récente, quel que soit le nombre de rappels antérieurs qu’ils ont reçus.

« Le rappel bivalent COVID-19 est un moyen sûr et efficace pour les gens de mieux se protéger contre les variantes COVID-19 les plus récentes en circulation en Ontario », a déclaré le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, dans un communiqué.

« À mesure que la protection vaccinale diminue avec le temps, j’encourage tous les Ontariens âgés de cinq ans et plus à recevoir la dose de rappel à laquelle ils sont admissibles.

À 8 h, des rendez-vous prioritaires sont devenus disponibles pour les populations vulnérables, notamment :

les personnes âgées de 70 ans et plus ;

les résidents des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite, des pavillons de soins pour personnes âgées et les personnes vivant dans d’autres établissements collectifs qui offrent des services d’aide à la vie autonome et de santé ;

les membres des Premières Nations, inuits et métis et les membres non autochtones de leur ménage âgés de 18 ans et plus ;

les personnes immunodéprimées de modérément à sévèrement âgées de 12 ans et plus ;

les femmes enceintes âgées de 18 ans et plus ;

travailleurs de la santé âgés de 18 ans et plus.

Les Ontariens qui ne font pas partie de cette population prioritaire peuvent également commencer à réserver des rendez-vous de rappel bivalents pour la COVID-19 dès lundi. Cependant, les rendez-vous disponibles ne commenceront que le 26 septembre.

Le vaccin bivalent sera offert lors des rendez-vous de rappel préalablement réservés entre le 12 et le 25 septembre si l’approvisionnement est disponible. Le ministère de la Santé a déclaré que l’approvisionnement dépendra des calendriers d’expédition et de l’approvisionnement du gouvernement fédéral.

Pour prendre rendez-vous, visitez le portail de vaccination COVID-19 ou appelez le Centre provincial de contact pour les vaccins (PVCC) au 1-833-943-3900.

Les rendez-vous seront également disponibles via les bureaux de santé publique utilisant leurs propres systèmes de réservation, les cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones, les fournisseurs de soins de santé participants et les pharmacies participantes.

Les personnes enceintes et les travailleurs de la santé qui réservent du 12 au 25 septembre doivent appeler le PVCC ou réserver leur rappel auprès des pharmacies participantes.

Le rappel bivalent sera disponible pour les résidents de certains foyers de soins de longue durée, de retraite et de résidences pour personnes âgées.

«Avec le début de la saison des maladies respiratoires, il est particulièrement important de s’assurer que les gens restent à jour avec leurs vaccins», a déclaré la vice-première ministre et ministre de la Santé, Sylvia Jones.

« Les vaccinations et les rappels contre la COVID-19 sont le meilleur outil pour garder les gens en bonne santé et hors des hôpitaux, et pour garantir que l’économie de l’Ontario reste ouverte pendant que les enfants retournent à l’école et que le temps se refroidit et que les gens passent plus de temps à l’intérieur.