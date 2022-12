Rappel : Berceaux Harmony Play & Go Playard, tables à langer

Santé Canada a émis un avis de rappel pour divers moïses et tables à langer pour les produits Harmony Play & Go Playard en raison des risques potentiels de suffocation et de piégeage.

La société a signalé qu’environ 84 000 unités du produit concerné ont été vendues au Canada entre mars 2020 et juillet 2022.

Les produits concernés comprennent :

Berceau et table à langer : parc tout-en-un Harmony Play & Go ( modèle : 801006NTL ; couleur : noir )

) Berceau et table à langer : Harmony Play & Go Complete LT Playard ( modèle : 08LT013BGY ; couleur : noir )

) Berceau et table à langer : parc complet Harmony Play & Go ( modèle : 0801012BGY ; couleur : noir )

) Berceau et table à langer : parc complet Harmony Play & Go ( modèle : 0801014GGY ; couleur : gris )

) Berceau : Harmony Play & Go Deluxe Playard ( modèle : 0801001PXL ; couleur : mélange gris/vert )

) Berceau : Harmony Play & Go Deluxe Playard (modèle : 0801005MGL ; couleur : mélange noir/rose)

Les produits rappelés ont été vendus avec les numéros de série 000100010001 à 00440001000. Les parcs vendus sans moïses et/ou tables à langer ne sont pas inclus dans ce rappel volontaire.

Selon Santé Canada, si les barres de soutien structurel du berceau ne sont pas en place ou entièrement assemblées, cela peut créer une surface de couchage inégale et un risque potentiel de blessure ou même de mort par suffocation. De plus, cela peut présenter les mêmes risques de piégeage si un enfant est laissé sans surveillance dans le berceau ou le parc pendant que l’accessoire de table à langer est installé, contrairement aux instructions du fabricant, si un enfant tente de soulever la table à langer.

Au 15 novembre, aucun incident ou blessure lié aux produits concernés au Canada n’avait été signalé.

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ UN PRODUIT RAPPELÉ ?

Si vous avez un produit rappelé, ne l’utilisez pas sans les barres de soutien structurel de la nacelle qui l’accompagnent en place. Vous pouvez contacter Harmony pour recevoir un kit gratuit qui élimine la possibilité de retirer les barres de support.

Les consommateurs sont également avisés de détacher et de jeter immédiatement les sangles de la table à langer et de cesser d’utiliser les instructions de la table à langer. Les consommateurs peuvent contacter Harmony pour obtenir des instructions mises à jour sur la table à langer pour une utilisation continue de l’accessoire.

Santé Canada a également demandé aux Canadiens de signaler tout incident lié à la santé ou à la sécurité lié à l’utilisation de ce produit.



