Rappel amical que Motorola est le pire pour mettre à jour ses téléphones

Motorola fait la une des journaux au moment où je tape ceci parce qu’ils ont lancé un nouveau téléphone appelé Motorola Edge+ (2023) aux États-Unis. Les premières critiques de tout cela ont surtout de bonnes choses à dire, ce qui est génial dans un espace qui a désespérément besoin de joueurs anciens mais frais. Android pourrait vraiment bénéficier de quelqu’un en dehors de Samsung et de Google qui livre régulièrement les marchandises et rencontre le moment. Il y a une ouverture ici.

Mais ce ne serait pas un lancement de Motorola sans avoir à vous rappeler leur faible support logiciel. Ces dernières années, nous avons passé en revue la gamme Edge + de premier plan de Motorola et avons été l’un des rares à donner à chaque version des remarques élogieuses. J’étais un grand fan de l’Edge+ original (2020) et j’aimais aussi le package de l’Edge+ (2022). Nous avons également été clairs sur le fait que si les mises à jour logicielles étaient importantes pour vous, vous voudrez peut-être ignorer ces téléphones.

Maintenant que le Motorola Edge+ (2023) est disponible (et tentant !), vous devriez considérer la situation actuelle de ces deux téléphones que je viens de mentionner.

Vous vous souviendrez peut-être que lorsque l’Edge + a été lancé pour la première fois en 2020, Motorola ne promettait qu’une seule mise à jour de la version Android. Ils ont reçu suffisamment de critiques qu’ils ont dû promettre immédiatement une 2e mise à jour. Ils ont fini par livrer cette mise à jour en tant qu’Android 12 en avril de l’année dernière, mais le téléphone a essentiellement terminé de voir de grandes mises à jour à l’avenir. Il semble toujours recevoir des mises à jour de correctifs de sécurité semi-régulières.

Le nouveau Motorola Edge + (2022) a été lancé avec Android 12 il y a environ un an et est toujours actuellement sur Android 12. Au cas où vous l’auriez oublié, Android 12 est devenu stable en 2021. Nous avons un Android 13 stable depuis l’été dernier. Nous sommes en plein test bêta d’Android 14, car il sera lancé de manière stable sur les téléphones Pixel et autres dans quelques mois. Le téléphone phare de Motorola de l’année dernière, qui était au prix de 1 000 $, est sur le point d’avoir deux versions d’Android derrière.

Motorola a commencé à fournir sporadiquement des mises à jour Android 13 à certains de ses téléphones haut de gamme dans le monde entier, comme l’Edge 30 et l’Edge 30 Pro. Pour les États-Unis, cependant, il semble que seul le Motorola Edge 30 Fusion ait commencé à le voir. Je sais, vous n’avez aucune idée de ce qu’est ce téléphone.

Heureusement, Motorola promet au moins 3 ans de mises à jour du système d’exploitation Android et 4 ans de mises à jour de sécurité bimensuelles. Le fait est que les mises à jour annuelles du système d’exploitation Android n’ont de sens que si vous les recevez chaque année ou dans l’année suivant leur lancement. Comme je viens de le mentionner, Edge + de l’année dernière a été lancé sur l’ancien Android 12 et y est toujours plus d’un an plus tard. Alors, que veut dire Motorola par 3 ans de mises à jour du système d’exploitation ? Vont-ils publier Android 14 en 2024 même s’il est prévu de sortir mi-2023 ? Android 15 apparaîtra-t-il en 2025 et Android 16 en 2026 ? Cela prendra-t-il plus de temps que cela?

Et regardez, cela va au-delà du nouveau Edge+ (2023). Motorola va annoncer un nouveau Razr+ pliable le 1er juin et il semble prêt pour les États-Unis. Ils promettront probablement les mêmes 3 ans de mises à jour du système d’exploitation, mais vous devriez vraiment hésiter car rien ne garantit que la situation des mises à jour de Motorola s’améliorera un jour.

Nous appelons souvent Samsung le « roi des mises à jour Android ». Motorola est le pire chez eux.