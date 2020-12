La gagnante de la Coupe du monde féminine, Megan Rapinoe, a déclaré que son inclusion dans l’équipe de l’année «Monde féminin11» de la FIFA malgré un si peu de jeu est un signe que le football féminin a besoin de plus de visibilité et d’exposition.

Rapinoe, qui a été nommée meilleure joueuse de la Coupe du monde 2019 et meilleure buteuse, a déclaré qu’elle appréciait d’être incluse dans l’équipe de l’année, mais a souligné qu’elle n’avait pas joué depuis mars, lorsque le coronavirus la pandémie a perturbé le sport mondial.

L’ailier a déclaré sur Twitter qu’elle appréciait d’être choisie par ses collègues professionnels, mais que d’autres joueurs méritaient plus de reconnaissance cette année.

«Nous avons tellement de joueuses phénoménales dans le monde et nous devons tous faire ce que nous pouvons pour les reconnaître», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que son inclusion «met en lumière le fait que pour faire avancer notre jeu, nous avons besoin d’investissements continus… pour donner à davantage de joueuses la possibilité d’être vues à la télévision dans leur pays d’origine et dans le monde tout en jouant pour le club et le pays».

Rapinoe, qui a remporté le prix The Best de la FIFA l’année dernière et a attiré une attention particulière pour sa critique du président américain Donald Trump, a choisi de ne pas jouer pour son club OL Reign lorsque la saison féminine américaine a repris en juin.

Mais elle a dit qu’elle était ravie de revenir jouer l’année prochaine, lorsque les États-Unis joueront aux Jeux olympiques de Tokyo.

«L’avenir de notre jeu est si brillant, le potentiel est illimité et notre engagement à le faire avancer sous tous les angles possibles doit correspondre à cela», a-t-elle ajouté.

«Encore une fois, je suis honoré et flatté d’avoir été reconnu par mes pairs pour cet honneur, et j’ai hâte de revenir sur le terrain en 2021!»