AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – La vétéran américaine Megan Rapinoe a déclaré que son rôle de super-sub à la Coupe du monde féminine avait été « gratifiant » mais qu’elle « aurait pu aider » dans un rôle de remplaçante contre les Pays-Bas.

Rapinoe a joué un rôle de premier plan en aidant l’USWNT à remporter la Coupe du monde féminine 2019. Elle a été lauréate du Soulier d’Or et du Ballon d’Or du tournoi 2019 en France, emblématique de la meilleure buteuse et MVP du tournoi. Mais elle a été limitée à 27 minutes au cours des deux premiers matchs de 2023 et était une remplaçante inutilisée lors du match nul 1-1 contre les Pays-Bas – un résultat qui laisse les États-Unis avoir besoin d’au moins un match nul contre le Portugal mardi pour garantir le passage. aux huitièmes de finale.

« Je pense que j’aurais pu aider », a déclaré Rapinoe aux journalistes à propos du match contre les Pays-Bas. « Mais je pense que Lynn [Williams] aurait pu aider, et je pense que Trinity [Rodman] aidait et je pense [Sophia Smith] aidait, et nous avons eu des chances. C’était juste là pour nous. Je ne pense pas que c’était comme si tous les joueurs sur le terrain n’avaient pas fait leur travail. Je pense qu’ils ont tout donné et créé des occasions jusqu’à la toute fin et qu’ils n’ont tout simplement pas réussi à marquer ce dernier but. »

Alors que Rapinoe veut toujours être sur le terrain, elle se rend compte qu’elle peut encore apporter une contribution importante à l’équipe alors qu’elle poursuit son troisième titre consécutif en Coupe du monde féminine.

« Vous pouvez toujours jouer à un niveau extrêmement élevé. Vous pouvez toujours maintenir un niveau très élevé. Vous avez encore beaucoup à offrir, à la fois sur le terrain et en dehors », a-t-elle ajouté.

« Peut-être que vous n’allez pas être un partant en jouant 90 minutes ou en jouant la majeure partie des matchs. Mais vous savez, parfois, les joueurs vétérans, ce n’est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin des 20 minutes en deux matchs qui gagnent l’équipe le tournoi, ou gagne le match et passe au tour suivant. »

Megan Rapinoe n’a pas joué son rôle habituel de vedette lors de cette Coupe du monde féminine. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Rapinoe a déclaré que sa contribution s’étendait également à l’entraînement, où c’est son travail de pousser ses coéquipières à la limite absolue tout en faisant sa propre affaire pour aller sur le terrain.

« Tous les jours à l’entraînement, je me dis : ‘Je vais essayer de te casser le cul' », a déclaré Rapinoe. « Cela les rend meilleurs. Cela me rend meilleur. Cela rend toute l’équipe meilleure, donc je pense que c’est vraiment gratifiant. Parfois, je pense que cela se perd, mais je peux jouer dans une autre Coupe du monde. Je me retrouve dans une autre situation concourir pour un championnat et je pense qu’en tant qu’athlète d’élite et en tant que joueur de football d’élite, c’est le point. Vous ne voulez pas jouer dans des jeux sans signification.

Il y a aussi de petits détails que Rapinoe essaie de transmettre à ses coéquipiers, y compris comment un joueur doit prendre soin de son corps loin du terrain.

« Vous ne pouvez pas jouer gratuitement dans le plus grand moment de votre vie lors d’une finale si vous ne faites pas tout le reste », a-t-elle déclaré. » Je pense donc que c’est là que nous commençons toujours dans notre préparation et dans notre discipline tactique, ou comprendre le jeu et prendre soin de votre corps et de toutes ces petites choses. Que vous ne devez pas vous embêter à l’entraînement et vous attendre à être super dans le jeu. »

Rapinoe a ajouté qu’elle n’avait pas eu de conversation avec le manager Vlatko Andonovski dans le but d’obtenir plus de temps de jeu, même s’il n’avait utilisé qu’un seul remplaçant contre les Pays-Bas. Elle a mentionné que chaque joueur sur le banc estime qu’il devrait être sur le terrain, mais soutient également les joueurs qui commencent.

« [Andonovski] sait que chaque sous-marin veut participer au jeu », a déclaré Rapinoe. « Il a expliqué à [the media] qu’il sentait que nous avions l’élan. En fin de compte, c’est sa décision. J’ai l’impression que les joueurs qui étaient hors du terrain avaient l’impression que les joueurs sur le terrain allaient marquer.

« Si nous sommes appelés dans le match, ils ont l’impression que nous allons marquer, alors ces décisions lui sont laissées. C’est notre travail de nous préparer et de continuer à donner toute l’énergie que nous avons aux joueurs. Mais il connaît tout le monde. veut jouer. Nous n’avons pas à lui dire que nous voulons jouer. Chacune de ces joueuses est la meilleure joueuse de son équipe de club et de l’équipe nationale féminine des États-Unis. Nous pensons donc toutes que nous devrions être sur le terrain à tout moment, quoi qu’il arrive. »