Rapinoe: Ma retraite aidera l’USWNT à se concentrer sur la Coupe du monde

Megan Rapinoe a déclaré que sa décision d’annoncer sa retraite avant la Coupe du monde féminine aidera les États-Unis à mieux se concentrer sur leur tentative de remporter un troisième titre mondial.

L’attaquante de 38 ans, qui prendra sa retraite à la fin de la saison 2023 de la Super League nationale féminine, a déclaré mercredi que les spéculations sur son avenir de joueuse auraient été un scénario persistant pour elle et l’USWNT cet été.

« Évidemment, j’ai 38 ans, je ne vais pas jouer éternellement et ça me fait toujours bizarre d’avoir quelque chose de réglé et de me sentir en paix et de ne pas répondre honnêtement à une question », a déclaré Rapinoe. « Je voulais en quelque sorte avoir ça pour moi.

« Je pense que cela me permet de me concentrer beaucoup plus, permet à l’équipe de se concentrer beaucoup plus. Nous n’avons pas à nous poser de questions à chaque fois, à chaque match. C’est juste un peu là-bas et je peux vraiment en profiter et concentrez-vous sur le fait d’essayer de gagner le tournoi. »

Rapinoe a déclaré qu’elle souhaitait ajouter à ses deux titres de Coupe du monde féminine cet été, mais souhaitait également inspirer les jeunes femmes néo-zélandaises à jouer au football.

« Je pense que surtout ceux d’entre nous qui sont là depuis longtemps, ce n’était certainement pas comme ça pour toutes les Coupes du monde auxquelles nous avons participé dans toute notre carrière », a déclaré Rapinoe.

« Je pense que nous pouvons vraiment voir et sentir le jeu grandir et le monde changer autour de nous.

« Je sais ce que cela signifiait pour moi de pouvoir voir Mia Hamm de près ou de voir Brandi Chastain de près quand j’étais plus jeune – alors j’espère que c’est une inspiration pour eux, mais je pense que c’est aussi une inspiration pour nous aussi. »

Megan Rapinoe prendra sa retraite du football professionnel après la saison 2023 de la NWSL. Fiona Goodall – FIFA/FIFA via Getty Images

Rapinoe a fait l’éloge des installations d’entraînement que l’équipe américaine a connues depuis son arrivée à Auckland et a déclaré que le temps froid et humide n’était pas un problème.

Quant à ses cheveux, Rapinoe a déclaré qu’elle avait apporté une gamme de couleurs en Nouvelle-Zélande et que les fans peuvent s’attendre à des changements réguliers.

L’USWNT lance sa campagne pour un troisième titre consécutif, et un cinquième au total, contre le Vietnam à Eden Park le 22 juillet avant d’affronter les Pays-Bas et le Portugal lors de la Coupe du monde, co-organisée par l’Australie.

L’attaquant Alex Morgan a déclaré que l’arrivée dans le pays hôte pour une Coupe du monde donne lieu à un mélange de « nerveux, d’anticipation et d’excitation » et que bien qu’il y ait beaucoup de similitudes avec les éditions précédentes, celle-ci « sera la meilleure à ce jour ». . »

« Nous avons 32 équipes en Coupe du monde comme jamais auparavant, donc ça va être très compétitif; ça va être la Coupe du monde la plus regardée », a déclaré Morgan.

Les informations de Reuters ont contribué à cette histoire.