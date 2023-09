Rapinoe et Ertz prêts à faire leurs adieux alors que la liste de l’USWNT est annoncée

Les vétérans de l’équipe nationale féminine américaine Megan Rapinoe et Julie Ertz, toutes deux sur le point de faire leurs dernières apparitions pour l’USWNT, sont en tête d’affiche de la liste de 27 joueuses qui affrontera l’Afrique du Sud lors de deux matchs amicaux plus tard ce mois-ci.

Ertz disputera son dernier match pour son club ou son pays le 21 septembre à Cincinnati et devrait terminer sa carrière avec 123 apparitions pour l’USWNT. Elle compte 20 buts internationaux et a fait partie des équipes vainqueurs de la Coupe du monde en 2015 et 2019.

Rapinoe fera sa dernière apparition internationale trois jours plus tard à Chicago et pourrait terminer avec 204 sélections. La joueuse de 38 ans cherchera sans aucun doute à ajouter à son total de 63 buts internationaux.

Rapinoe terminera ensuite la saison en club avec l’OL Reign de la NWSL. En plus de ses deux triomphes à la Coupe du monde féminine, elle faisait également partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de 2012.

Vingt et une des joueuses qui ont participé à la Coupe du monde féminine 2023 pour les États-Unis ont été convoquées, l’attaquante Sophia Smith des Portland Thorns et la milieu de terrain du Gotham FC Kristie Mewis étant toutes deux absentes en raison d’une blessure.

La composition de la liste est le fruit d’un effort de collaboration entre le directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker, et le manager par intérim de l’USWNT, Twila Kilgore, qui est intervenu après la démission de Vlatko Andonovski le 17 août.

« Alors que nous poursuivons la recherche de notre nouvel entraîneur-chef, nous avons pensé qu’il était préférable d’appeler tous les joueurs de la Coupe du Monde qui sont aptes à jouer, tout en faisant également appel à certains joueurs qui, selon nous, peuvent nous aider à avancer alors que nous commençons notre préparations pour les Jeux olympiques de l’année prochaine », a déclaré Crocker.

« Nous sommes impatients d’avoir l’opportunité d’honorer les joueurs qui ont décidé de prendre leur retraite, mais nous savons également que ces matchs sont précieux en tant que premiers pas vers Paris. Une fois que le nouvel entraîneur-chef sera arrivé, cette personne évaluera le pool de joueurs et fera des décisions sur l’effectif qui seront axées sur la constitution d’une équipe pour l’avenir. »

Kilgore avait la responsabilité principale de compléter la liste au-delà des 21 vétérans de la Coupe du monde inclus.

Megan Rapinoe et Julie Ertz ont joué au total 324 fois pour l’USWNT. Photo par Alex Grimm – FIFA/FIFA via Getty Images

Les cinq joueurs qui n’ont pas participé à la Coupe du monde sont les défenseurs des Red Stars de Chicago Tierna Davidson et Casey Krueger, ainsi que le milieu de terrain des Portland Thorns Sam Coffey, l’attaquant du Chelsea FC Mia Fishel et l’attaquant du San Diego Wave Jaedyn Shaw. Les deux derniers chercheront à décrocher leur première sélection.

Fishel, 22 ans, mérite sa deuxième convocation par l’équipe senior après avoir participé à un camp d’entraînement en octobre 2020, tandis que la convocation de Shaw est sa première au niveau senior. Shaw, 18 ans, compte cinq buts en NWSL jusqu’à présent cette saison pour la Wave.

« Les Jeux olympiques peuvent sembler loin, mais le temps que les joueurs auront avec la sélection nationale d’ici Paris n’est pas considérable, nous devons donc commencer ce voyage maintenant », a déclaré Kilgore. « Peu importe qui est l’entraîneur ou quels joueurs portent l’écusson, les normes restent les mêmes et tout le monde veut exceller. Nous avons donc hâte de réaliser deux bonnes performances contre une équipe d’Afrique du Sud qui s’est bien montrée à la Coupe du monde. »

L’Afrique du Sud vient de réaliser une performance impressionnante lors de la Coupe du Monde Féminine au cours de laquelle elle est sortie du Groupe G derrière la Suède grâce à un match nul 2-2 contre l’Argentine et une victoire spectaculaire 3-2 contre l’Italie lors de son dernier match de groupe, avec le but gagnant à la 92e minute de Thembi Kgatlana du Racing Louisville. Les Banyana Banyana se sont ensuite inclinées 2-0 face aux Pays-Bas en huitièmes de finale.

Liste de l’équipe nationale féminine des États-Unis par position (club)

Gardiens de but (3) : Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Défenseurs (9) : Alana Cook (OL Reign), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (North Carolina Courage), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign) , Casey Krueger (Red Stars de Chicago), Kelley O’Hara (NJ/NY Gotham FC), Emily Sonnett (OL Reign)

Milieu de terrain (7) : Sam Coffey (Portland Thorns FC), Savannah DeMelo (Racing Louisville FC), Julie Ertz (Sans attache), Lindsey Horan (Olympique Lyon, France), Rose Lavelle (OL Reign), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Andi Sullivan (Esprit de Washington)

Attaquants (8) : Mia Fishel (Chelsea FC, Angleterre), Ashley Hatch (Washington Spirit), Alex Morgan (San Diego Wave FC), Megan Rapinoe (OL Reign), Trinity Rodman (Washington Spirit), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC ), Alyssa Thompson (Angel City FC), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC)