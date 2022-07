Rapinoe donne une conférence aux stars du sport pour “faire pression sur Poutine”

La joueuse de football américaine a saisi sa chance sur scène lors de la cérémonie de remise des prix ESPYS

Megan Rapinoe affirme que le sport a le “pouvoir collectif” pour faire pression sur la Russie et le président Vladimir Poutine afin qu’ils libèrent la star américaine du basket féminin Brittney Griner, qui est jugée en Russie pour trafic de drogue.

S’exprimant lors de la cérémonie ESPYS qui a honoré les talents sportifs mercredi soir, Rapinoe, joueur de football devenu guerrier de la justice sociale, a exhorté les personnes présentes à faire plus pour aider Griner.

Griner est détenue en Russie depuis le 17 février après que des cartouches de vapeur d’huile de haschich interdites ont été trouvées dans ses bagages dans un aéroport juste à l’extérieur de Moscou.

“Je pense honnêtement que ce dont nous avons été témoins ce soir, c’est l’importance du sport et tout ce que nous pouvons apporter et tout ce que nous pouvons faire dans le monde avec notre pouvoir collectif”, Rapinoe a dit au public.

“Nous l’aimons. … Elle nous manque. … Nous faisons tout ce que nous pouvons pour la faire sortir.” —Megan Rapinoe a pris un moment pour saluer Brittney Griner à l’ESPYS pic.twitter.com/5JDFj74bLS – Centre sportif (@SportsCenter) 21 juillet 2022

“La chose la plus frappante pour moi, c’est que BG [Brittney Griner] n’est pas là… BG mérite d’être libre, elle est détenue comme prisonnière politique, évidemment.

« Je ne pense pas que je deviens politique, mais j’adore faire de la politique. Nous n’allons probablement pas la faire sortir ce soir, et tout le monde devrait profiter de la nuit, et nous devrions tous célébrer [the occasion].

“Mais demain et le lendemain, et la semaine prochaine, chaque fois que nous voyons le visage de BG, chaque fois que nous prononçons son nom, cela met la pression sur tout le monde – cela met la pression sur l’administration, cela met la pression sur la Russie, cela met la pression sur Poutine.

“Cela permet également à BG de savoir que nous l’aimons, qu’elle nous manque et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour la faire sortir”, ajouta Rapinoé.

La star du basket-ball masculin Steph Curry, qui co-animait, a également profité de l’occasion au Dolby Theatre de Los Angeles pour appeler à la libération de Griner.

“Alors que nous espérons le meilleur, nous exhortons l’ensemble de la communauté sportive mondiale à continuer à rester sous tension en son nom”, a déclaré le quadruple champion de la NBA.

« Elle est l’une d’entre nous, l’équipe d’athlètes dans cette salle ce soir et partout dans le monde. Une équipe qui n’a rien à voir avec la politique ou les conflits mondiaux.

Le procès de Griner devrait reprendre au tribunal municipal de Khimki juste à l’extérieur de la capitale russe plus tard ce mois-ci.

La femme de 31 ans a déjà plaidé coupable, mais a déclaré que les cartouches d’huile de haschisch se sont retrouvées accidentellement dans ses bagages alors qu’elle était pressée de faire ses valises.

Griner se rendait en Russie pour jouer pour UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison WNBA dans son pays natal, ce qu’elle fait depuis 2015.

Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à dix ans dans une prison russe.

Les responsables américains ont officiellement classé Griner comme “détenu à tort”, avec des affirmations selon lesquelles la Russie l’utilise comme un pion politique pour un éventuel échange de prisonniers plus tard.

Des informations non confirmées ont cité l’homme d’affaires russe Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans dans une prison américaine sur des allégations de trafic d’armes, comme un commerce potentiel.

Les responsables du Kremlin et du ministère russe des Affaires étrangères ont rejeté ces allégations, arguant que Griner doit faire face à la loi russe comme n’importe qui d’autre et ne devrait pas bénéficier d’un traitement préférentiel simplement parce qu’elle est étrangère.

“Nous exhortons les autorités américaines à ne pas exploiter ce dossier sensible affectant le sort de certains individus, et nous leur conseillons d’abandonner les vaines tentatives de pression sur nous”, a-t-il ajouté. a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, au début du mois.

L’épouse de Griner, Cherelle, a critiqué l’administration Biden, affirmant qu’elle manquait de confiance dans leurs efforts pour obtenir la libération du double champion olympique.

