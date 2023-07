Rapinoe de l’USWNT, Lavelle sur des minutes limitées pour commencer le WWC

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Les stars de l’équipe nationale féminine des États-Unis Rose Lavelle et Megan Rapinoe verront leurs minutes gérées pour commencer la Coupe du monde féminine, tandis que Julie Ertz est parfaitement apte à jouer, a déclaré vendredi l’entraîneur américain Vlatko Andonovski.

« En fait, Rose a été très bonne – elle s’est entraînée avec l’équipe pendant trois bonnes semaines maintenant, et de temps en temps, elle s’est entraînée avec nous avant cela », a déclaré Andonovski. « Elle est prête à jouer et nous n’allons pas forcer beaucoup de minutes depuis le début. Nous allons tout assouplir au fur et à mesure. »

Il a ajouté: « De la gestion des minutes, Julie est à 100% là où Megan est dans le même bateau que Rose. Ses minutes vont probablement augmenter au fil du tournoi. »

Les trois joueurs ont raté le match d’envoi de l’USWNT le 9 juillet. À l’époque, Andonovski a déclaré qu’Ertz devançait Lavelle et Rapinoe, qui étaient dans « la phase de construction ».

« Ils sont en bonne santé, ils sont médicalement autorisés, et maintenant, il ne s’agit que de les préparer physiquement à jouer des minutes », a déclaré Andonovski le 9 juillet.

Andonovski a fait écho au même sentiment vendredi, déclarant aux journalistes: « Ils sont prêts à jouer – d’un point de vue médical, tout le monde est disponible. »

Megan Rapinoe a remporté la Coupe du monde féminine avec l’USWNT en 2015 et 2019. Photo de Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Lavelle s’est blessée au genou lors d’un match amical contre l’Irlande le 9 avril, et à l’époque Andonovski l’a qualifié de « petit coup » et l’a tenue à l’écart d’un match amical trois jours plus tard pour ce qu’il a décrit comme « une précaution ». Cependant, elle n’a pas joué pour le club ou le pays depuis.

Rapinoe est absente depuis le 10 juin suite à une blessure au mollet subie lors d’un match avec son club, OL Reign.

L’USWNT ouvre sa Coupe du monde féminine contre le Vietnam le 22 juillet à 21 h au stade Eden Park, qui aura lieu le 21 juillet aux États-Unis et en Europe. Bien que certains joueurs aient des « minutes limitées », Andonovski a déclaré que « tout le monde est en bonne santé et prêt à jouer ».