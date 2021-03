La star américaine Megan Rapinoe a déclaré mercredi que le monde manquait le « vrai potentiel du sport féminin » en raison des inégalités qui existent toujours, notamment les salaires et les conditions de travail.

Rapinoe, qui a remporté l’or pour les États-Unis aux Jeux olympiques d’été de Londres 2012, à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015 et à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019, a été un ardent défenseur de l’égalité de rémunération. Ses remarques ont été faites via un témoignage vidéo devant le comité de surveillance de la Chambre à Washington pour la journée de l’égalité de rémunération.

– Classement féminin ESPN FC: les 50 meilleurs joueurs du jeu

– Foudy: leçons de l’USWNT de la SheBelieves Cup

« Faute d’investissements adéquats, nous ne connaissons pas le réel potentiel du sport féminin », a déclaré Rapinoe, la capitaine de l’OL Reign de la Ligue nationale de football féminin, aux législateurs. « Ce que nous savons, c’est à quel point le sport féminin a été couronné de succès face à la discrimination, face à un manque d’investissement à tous les niveaux par rapport aux hommes. »

Rapinoe rejoindra d’autres membres de l’USWNT plus tard mercredi pour rencontrer le président Joe Biden et la première dame Jill Biden pour marquer la Journée de l’égalité de rémunération.

Les commentaires de Rapinoe font suite à l’indignation suscitée par les inégalités entre les tournois de basketball masculin et féminin de la NCAA. Elle a qualifié les divergences de «totalement inacceptables».

Samedi, la NCAA a amélioré les installations de musculation pour femmes à San Antonio après que des photos et des vidéos sur les médias sociaux aient révélé une nette disparité par rapport à celles de l’événement masculin dans la région d’Indianapolis. La NCAA a également été confrontée à des questions sur les différences dans les «sacs à cadeaux» donnés aux joueurs masculins et féminins, les options alimentaires disponibles et le type de test COVID-19 effectué pour les deux. Un examen a depuis été promis par le président de la NCAA, Mark Emmert.

Rapinoe a appelé Emmert par son nom, disant que lui « et les dirigeants de la NCAA, vous devez simplement faire mieux. »

« Pour une organisation comme la NCAA, semblable à la Fédération américaine de football, c’est une organisation à but non lucratif, c’est tout simplement inacceptable », a déclaré Rapinoe. « Dire que vous appréciez vos étudiants-athlètes et que vos joueuses se présentent pour un rack d’haltères est tout simplement inacceptable. »

Dans sa déclaration d’ouverture préparée, Rapinoe a lancé aux législateurs un appel à l’égalité de rémunération.

« On ne peut tout simplement pas surpasser les inégalités de quelque nature que ce soit. Je suis ici aujourd’hui parce que je sais de première main que c’est vrai », a-t-elle déclaré.

« L’équipe nationale féminine a remporté quatre championnats de la Coupe du monde et quatre médailles d’or olympiques au nom de notre pays. Nous avons rempli des stades, battu des records d’audience et vendu des maillots. Pourtant, malgré tout cela, nous sommes toujours moins payés que les hommes – – pour chaque trophée, chaque victoire, chaque match nul, chaque fois que nous jouons. Moins. Et si cela peut nous arriver, à moi, avec les lumières les plus brillantes qui brillent sur nous – cela peut arriver, et c’est le cas, à chaque personne qui est marginalisé par le sexe. Et nous n’avons pas à attendre. Nous n’avons pas à continuer à être patients. Nous pouvons changer cela aujourd’hui. En ce moment. Nous devons juste vouloir. «

L’USWNT mène une bataille juridique avec la fédération américaine de football depuis plusieurs années. En mai 2020, un juge fédéral de Californie s’est prononcé en faveur de l’USSF dans le cadre du procès pour discrimination salariale, qui a été déposé pour la première fois en 2019. En décembre 2020, les membres de l’USWNT ont accepté des conditions de règlement pour la partie du procès contre US Soccer concernant aux allégations de conditions de travail inégales.

« Au lieu de faire pression avec l’équipe féminine et nos efforts pour l’égalité de rémunération et l’égalité en général, la Fédération américaine de football a continuellement fait pression contre nos efforts et les efforts de milliards de personnes marginalisées par le sexe aux États-Unis », a déclaré Rapinoe.

Le témoignage de Rapinoe fait suite à une législation introduite par les représentants américains. Doris Matsui et Rosa DeLauro plus tôt ce mois-ci, qui vise à «garantir que l’USWNT, vainqueur de la Coupe du monde, reçoive des salaires justes et équitables par rapport à l’équipe masculine américaine».