Rapido Rider de Bengaluru Man arrive sur une Royal Enfield et il était un...

Un ingénieur logiciel basé à Bengaluru qui avait réservé un trajet avec Rapido a eu une délicieuse surprise lorsque son pilote attitré est arrivé sur une moto Royal Enfield Hunter. Cependant, la rencontre inattendue ne s’est pas terminée là; il a été révélé que le capitaine de Rapido était également un ingénieur logiciel avec un enthousiasme partagé pour la moto.

Racontant sa rencontre unique, Nishit Patel s’est rendu sur la plateforme de microblogging X pour partager l’incident exceptionnel. Il a détaillé comment il avait organisé un trajet Rapido pour son voyage vers une rencontre Kubernetes.

Ce qui a rendu l’expérience vraiment remarquable, ce n’est pas seulement la moto haut de gamme qui est arrivée pour le trajet, mais le fait que le capitaine de Rapido lui-même s’est avéré être un ingénieur DevOps travaillant dans une entreprise chargée de superviser les clusters Kubernetes d’entreprise. De toute évidence, cet événement semblait n’être qu’un autre jour ordinaire dans le centre technologique indien.

« Vous n’allez pas croire le moment fou de Peak Bengaluru que j’ai eu aujourd’hui ! En route pour une rencontre Kubernetes, mon capitaine Rapido s’est arrêté sur un Royal Enfield Hunter. Il s’avère qu’il est ingénieur DevOps dans une entreprise gérant des clusters Kubernetes d’entreprise. Juste un autre journée dans la capitale technologique de l’Inde », a-t-il écrit.

Vous ne croirez pas le fou @peakbengaluru moment que j’ai eu aujourd’hui! En route pour une rencontre Kubernetes, mon capitaine Rapido s’est arrêté sur un Royal Enfield Hunter. Il s’avère qu’il est ingénieur DevOps dans une entreprise gérant des clusters Kubernetes d’entreprise. Juste un autre jour dans la capitale technologique de l’Inde —Nishit Patel (@nishit130) 5 août 2023

L’incident a tellement diverti les utilisateurs de Twitter qu’il a recueilli plus de 6 000 vues. Plusieurs utilisateurs ont laissé des commentaires intrigants en rapport avec l’incident.

« Avez-vous demandé son chiffre d’affaires de l’entreprise parallèle? » a demandé un utilisateur. En réponse, Nishit Patel a déclaré: « Non, maintenant je réalise que j’aurais dû lui demander. »

« Et alors ? A Ahmedabad, depuis les 5 dernières années, il y a eu de nombreux pilotes OLA, Uber et Rapido qui roulent avec RE et même Harley Davidson aussi », a commenté un autre utilisateur.