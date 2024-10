Rapide, préfabriqué et abordable sur Ossington Avenue

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le projet situé au 1120 Ossington Ave. à Toronto est un bâtiment de trois étages en forme de L qui entoure le bâtiment existant.Densité intelligente

J’ai déjà fait référence au Triangle de Fer dans cet espace. « Bon marché-Rapide-Bon » et comment il n’est pas possible d’avoir les trois, alors choisissez-en deux : bon marché et rapide ne seront pas bons ; bon et rapide coûte cher ; et le bon et le bon marché sont lents.

Mais peut-être, juste peut-être, que les architectes et urbanistes Smart Density et les développeurs/constructeurs Assembly ont brisé ce vieil adage en morceaux.

Le projet ? 1120 Ossington Ave., juste au nord de Geary Avenue. Le client est la St. Clare’s Multifaith Housing Society, un « propriétaire de justice sociale » autoproclamé qui a fait une grande différence dans la réduction du sans-abrisme depuis 1998. En 2011, l’ancienne église unie italienne sur place a été agrandie et transformée en 20 appartements.

« On dirait que la maison de Dorothy a atterri sur l’église », plaisante Andrea Adams, directrice des opérations de St. Clare. « Si vous regardez de l’autre côté de la route, ça ressemble vraiment à ça. »

Cependant, au cours des douze années suivantes, le terrain adjacent relativement vaste n’a abrité que quelques buissons, de nombreux pavés autobloquants et deux ou trois véhicules. Ainsi, la décision a été prise d’exploiter un peu plus le terrain pour rendre la vie de quelques personnes supplémentaires un peu plus facile par rapport à un bâtiment en forme de L de trois étages qui entoure celui existant. Aux fonds propres de St. Clare, dit Mme Adams, s’ajoutait l’argent provenant de l’Initiative de logement rapide de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

« Donc, étant donné que c’est « rapide », poursuit-elle, « c’est du bois, principalement des pièces préfabriquées, à clipser… 25 unités vont être construites. [be built].»

Mais pour revenir un peu en arrière, St. Clare’s a dû d’abord faire preuve d’imagination en répondant à des questions telles que « Qu’est-ce que je finance ? » et « À quoi ça ressemblera? » Depuis que Mme Adams avait travaillé avec Naama Blonder de Smart Density sur « HousingNowTO », une initiative bénévole qui conseillait la ville de Toronto sur la façon de maximiser les logements abordables sur les sites appartenant à la ville, elle a fait appel à son vieil ami pour élaborer un plan. . Elle l’a fait, et le designer architectural Mohcine Sadiq a créé un design à la fois élégant et ludique – avec des couloirs extérieurs de style motel pour conserver l’espace – qui incorporait un revêtement coloré et des ailettes d’ombrage astucieuses de l’artiste Leo Krukowski pour animer la façade.

« Nous pouvons réellement rendre le quartier meilleur et plus beau », déclare Mme Adams. « Je sais que beaucoup de gens sont alarmés : « Oh, logements abordables et sans but lucratif, qu’est-ce qui va arriver au quartier ! Si vous regardez nos projets, nous avons beaucoup réfléchi à l’esthétique pour en faire un atout pour le quartier.

Mais, en période de crise du logement, comment le construire rapidement ? Et pas cher ?

« Ossington a été monté en 17 jours ouvrables, je pense », explique Luke Moir, chef de projet chez Assembly. « C’est un énorme avantage ; en moyenne, cela coûte 60 000 $ par mois pour exécuter un travail. … Ainsi, plus vite vous pourrez compresser ce calendrier de construction, vous réaliserez des économies.

L’assemblage est capable d’offrir ce genre de rapidité en utilisant un « kit de pièces » (construit chez Fab Structure à Ripon, au Québec, et Element5 à St. Thomas, en Ontario) tels que des assemblages de planchers en bois lamellé-croisé, de salle de bain et de cuisine. pods, ainsi que des panneaux de murs et de plafonds. En soumettant le design de Smart Density à McCallum Sather à Hamilton pour « débusquer le design » et le rendre compatible avec « le kit », les pièces ont été fabriquées à peu près au même moment où la fondation était coulée en mars de cette année (il n’y a pas de sous-sol). avec ce système).

« Alors dès que j’ai fini [pouring]le premier étage, idéalement, apparaît et ils le cadrent en deux jours », explique M. Moir. Et les panneaux, il convient de le noter, prennent beaucoup moins de place en attendant que les travailleurs les mettent en place, ce qui est parfait pour les sites urbains restreints comme celui-ci.

Ouvrez cette photo dans la galerie : L’assemblage utilise un « kit de pièces » ; tels que les planchers en bois lamellé-croisé, les modules de salle de bains et de cuisine, ainsi que les panneaux de murs et de plafonds.Construction Loftin

Et malgré le processus d’inclinaison et de fixation si rapide, la qualité et la durabilité sont au rendez-vous. «Une partie de [St. Clare’s] financement [was] ils devaient être 20 pour cent meilleurs que le code et, à l’heure actuelle, nous en sommes à 38 pour cent », explique M. Moir. « Nous avons une enveloppe très serrée, et puis [an] Mur efficace R-28. « L’élément technologique le plus cool du bâtiment », ajoute-t-il, est l’Innova HRA-i Plus qui « dispose d’une prise d’air frais et fait également fonctionner la pompe à chaleur ».

Mais, selon Mme Blonder, la force de la volonté est tout aussi importante que la rapidité, la technologie et les économies : « On n’entend pas parler de beaucoup d’organismes sans but lucratif qui réussissent à développer des logements grâce au financement. [and] amenez-le jusqu’à la ligne d’arrivée sur le marché actuel. … Le marché est en quelque sorte mort ; nous avons des projets avec des permis mais tout est arrêté.

L’arrêt des travaux de construction n’est toutefois pas idéal. Mais avec la baisse des taux d’intérêt, la ville verra peut-être davantage d’actions, notamment dans le secteur à but non lucratif et dans le secteur du chaînon manquant.

«En termes de projets construits, ce sera notre premier», affirme Mme Blonder. « Et je suis très fier que notre premier soit abordable. »

Mais Toronto verra-t-elle un jour des rues de style parisien remplies d’immeubles de six ou huit étages et, idéalement, avec un mélange 50/50 de prix du marché et d’abordables ?

« Honnêtement, je pense qu’avant notre arrivée, il manquait un juste milieu non seulement en termes physiques, mais aussi dans l’industrie – l’industrie ne savait pas comment le faire, ils construisaient des maisons unifamiliales pouvant atteindre trois étages. et des gratte-ciel… mais comment construire efficacement ce centre ?

Avec Smart Density et Assembly, la réponse est peut-être arrivée, et juste à temps.