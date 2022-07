Raphinha “sait qu’il sera un joueur de Barcelone” dans les prochaines heures

Par Conor Laird









Des informations provenant des médias dimanche indiquent une conclusion imminente dans la saga entourant l’avenir de la star de Leeds United, Raphinha.

Le nom de l’homme large Raphinha a bien sûr pris sa place au premier plan dans les gros titres du football depuis plusieurs semaines maintenant.

Cela vient du fait que l’international brésilien suscite l’intérêt non seulement des poids lourds de la Premier League, mais aussi du football européen dans son ensemble.

Au départ, c’était la puissance espagnole de Barcelone qui était considérée comme la favorite pour conclure un accord avec l’attaquant doué, le patron Xavi Hernandez cherchant désespérément des renforts sur le flanc droit avant la nouvelle campagne.

Depuis, cependant, Arsenal et, plus récemment, Chelsea, s’étaient positionnés en tête de file dans la course à la signature de Raphinha.

Mais, si l’on se fie au dernier mot en provenance d’Espagne, alors une tournure nouvelle et potentiellement décisive dans la saga semble imminente.

Selon un rapport de Joaquim Piera de Diario Sport, Barcelone est sur le point de conclure un accord pour l’homme vedette de Leeds.

Raphinha lui-même est décrit comme “exultant”, sachant qu'”il sera un joueur de Barcelone dans quelques heures”.

La persévérance du Brésilien et de l’agent Deco s’est avérée essentielle, Raphinha ayant clairement indiqué tout au long de l’été qu’il visait fermement un changement au Camp Nou.

En fait, le joueur de 25 ans aurait accepté un package salarial considérablement réduit, par rapport à celui mis sur la table par les géants de la Premier League.

#ConfidentielSPORT🔴#FCB 🔵🔴 💥 Raphinha se ve en el Barça 👉 El extremo brasileño del Leeds United est exultante porque sabe que su fichaje por el Barça depende solo de flecos ✍️@joaquimpiera https://t.co/xuZvrAI9gg – Diario SPORT (@sport) 10 juillet 2022

Les accords Raphinha et Dembele pourraient déclencher la fin de la carrière de 3 joueurs à Barcelone

Le Bayern Munich réitère le prix minimum demandé pour ouvrir les pourparlers de Robert Lewandowski avec Barcelone