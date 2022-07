Raphinha marque dans le Clasico de Las Vegas alors que Barcelone bat le Real Madrid 1-0

Raphinha a inscrit deux buts en deux matches alors que Barcelone battait le Real Madrid 1-0 samedi lors de son Clasico de Las Vegas.

Raphinha, signé de la Premier League Leeds United plus tôt ce mois-ci pour environ 60 millions de dollars, a poursuivi ses débuts dans une raclée 6-0 de l’Inter Miami avec le seul but de l’affrontement très médiatisé au stade Allegiant, le 1,97 milliard de dollars, 65 000 places domicile des Las Vegas Raiders de la NFL.

Le Brésilien était parfaitement placé pour intercepter une passe malavisée d’Eder Militao du Real en haut de la surface. Après une touche pour régler, il a lancé un tir du pied gauche sur Thibaut Courtois dans le coin supérieur droit du filet pour mettre Barcelone en tête 1-0 à la 27e minute.

La quatrième édition du Clasico à se jouer hors d’Espagne, la deuxième jamais organisée aux États-Unis, a mis en évidence toute l’intensité d’une longue rivalité.

Le Real Madrid, disputant son premier match amical de pré-saison, a failli ouvrir le score à la 18e minute mais Federico Valverde a été refusé par le poteau à la 18e minute, saisissant le ballon après un mauvais dégagement de Jordi Alba et décochant une volée de 25 mètres. qui a battu Marc-André Ter Stegen uniquement pour que le montant intervienne.

Deux minutes plus tard, c’est Barcelone qui a vu une chance s’échapper lorsque Eduardo Camavinga a perdu la possession de Pedri devant le but du Real. Pedri a trouvé Fati, qui a sorti le gardien du Real Thibaut Courtois de sa ligne mais a mis son tir juste à côté du deuxième poteau.

Dans l’ensemble, c’est Barcelone, dynamisé par les débuts de l’attaquant polonais Robert Lewandowski après son départ du Bayern Munich, qui a contrôlé le rythme en première mi-temps contre les tenants du titre de la Ligue des champions et de la Liga.

La première mi-temps s’est terminée sur une note tendue après que le tacle glissé de Jordi Alba sur Militao a valu un carton jaune.

Certains cris et bousculades se sont intensifiés, les joueurs devant intervenir et séparer le nouveau venu madrilène Antonio Rudiger et Ronald Araujo de Barcelone.

La soirée de Lewandowski s’est terminée sans but alors qu’il était parti à la mi-temps, remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang dans le cadre d’une série de changements à mi-parcours.

Aubameyang a eu une chance à peine deux minutes après le début de la seconde période avec une tête du centre de la surface sur un centre de Raphinha mais l’a raté à gauche.

Un va-et-vient entre le remplaçant Marco Asensio et le défenseur Lucas Vazquez a donné au Real Madrid une occasion en or à la 59e minute, mais après que Vazquez ait renvoyé le ballon à Asensio devant le but, il a tiré à côté.

Ils ont désespérément pressé dans les dernières minutes pour égaliser, mais l’équipe de Carlo Ancelotti a clairement raté la star française Karim Benzema, qui a obtenu des vacances prolongées par le club et a raté le concours après avoir rejoint ses coéquipiers à Los Angeles quelques jours auparavant.

Le Real Madrid poursuit sa tournée américaine mardi contre le Club America du Mexique au stade de baseball Oracle Park de San Francisco tandis que Barcelone affronte les géants italiens de la Juventus à Dallas le même soir.

Les deux rejoueront le 30 juillet, lorsque Barcelone affrontera les New York Red Bulls de la Major League Soccer et que le Real Madrid affrontera la Juventus.

