Raphinha et Kessie brillent alors que Barcelone met le Real Madrid sur les talons

Barcelone a marqué trois fois en 21 minutes en seconde période en battant Séville 3-0 en difficulté de relégation au Camp Nou dimanche. Avec cette victoire, le Barça avance de huit points en tête du classement de la Liga devant le Real Madrid, deuxième.

Jordi Alba a ouvert le score juste avant l’heure de jeu après un bon travail de Franck Kessie. Cela a forcé Séville à s’ouvrir et le Barça a rapidement profité de l’espace qui lui était offert.

Raphinha a créé le deuxième pour Gavi, puis a ajouté le troisième lui-même du centre d’Alba pour compléter le score et prolonger la séquence de victoires du Barça dans toutes les compétitions à sept matchs, leur plus long depuis la saison 2019-20.

Réaction rapide

1. Le Barça ouvre la voie en tête de la Liga

Le Barça a pleinement profité de la défaite surprise 1-0 du Real Madrid à Majorque plus tôt dimanche pour s’installer fermement dans le siège du conducteur et remporter la Liga. Après une première mi-temps au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à briser une équipe de Séville qui était profondément assise, Barcelone a ouvert les vannes après la pause.

Alba a sorti l’impasse après une brillante passe de Kessie, qui avait remplacé le blessé Sergio Busquets plus tôt dans le match. C’était le seul inconvénient pour le Barça ici. Avec Manchester United en Ligue Europa au coin de la rue – et Ousmane Dembele déjà blessé – ils pourraient se passer de perdre plus de joueurs.

Une fois en tête, le Barça a commencé à s’amuser. La longue passe de Jules Kounde a trouvé Raphinha à la 70e minute et la passe intelligente du Brésilien a préparé Gavi pour la seconde. Raphinha a lui-même complété le score après un bon travail de Frenkie de Jong et Alba.

Cela marque 12 mois remarquables pour le Barça sous la direction de Xavi Hernandez. À ce stade de la saison dernière, le Barça avait 17 points de retard sur le leader du Real Madrid, mais avec un match en moins. Désormais, ils ont huit points d’avance et un premier titre de champion depuis 2019 est tout à fait dans leur mire.

2. Les signatures Raphinha et Kessie ont leur moment

Alors que Robert Lewandowski, Andreas Christensen et Kounde se sont parfaitement intégrés à cette équipe du Barca, les autres recrues estivales Raphinha et Kessie ont fait l’objet d’un examen plus approfondi. Les deux ont impressionné contre Séville, cependant, avec des performances qui pourraient marquer un tournant dans leur carrière au Barca.

Jordi Alba est rejoint pour célébrer avec Jules Kounde et Raphinha derrière après avoir marqué le premier but de Barcelone contre Séville dimanche. Le but d’Alba est venu d’une brillante passe décisive de Franck Kessie. Gongora/NurPhoto via Getty Images

Il semblait que cela pourrait être une autre soirée incohérente pour Raphinha en première mi-temps, mais il a été brillant après la pause. Il a été impliqué dans les trois buts et a commencé à jouer comme un joueur avec confiance. Séville n’a pas pu l’arrêter pendant une courte période du match.

Quant à Kessie, il n’a guère eu de temps de jeu pour faire ses preuves. Le coup de Busquets a donné à Kessie une chance dimanche de revenir après cinq minutes, et il a bien répondu. Il a montré un bon jeu de jambes tout au long du match, a aidé à la défense et à l’attaque et a produit une passe à la Ronaldinho pour préparer le but d’Alba.

3. Sevilla toujours dans une ferraille au fond

Séville avait remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat avant son voyage à Barcelone, mais la façon dont il a capitulé après avoir pris du retard montre pourquoi il est toujours enfermé dans un combat de relégation.

Avec un back five, la première mi-temps a dû être l’une des performances les plus défensives de la carrière de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Cela a fonctionné, cependant, et ils sont arrivés à la pause sans but après avoir limité le Barça à un xG de 0,22.

Cependant, une fois qu’Alba a ouvert le score, ils se sont complètement égarés. Forcés de chercher un égaliseur, ils ont été trouvés insuffisants à maintes reprises. Au final, ils auraient pu en concéder plus de trois. Séville, qui a débuté la campagne en Ligue des champions, ressemblait à ce qu’elle était : une équipe à seulement deux points d’avance sur les trois derniers.

Leurs trois victoires récentes ont été contre les équipes actuellement dans la zone de relégation, Getafe, Cadix et Elche. Battre les équipes autour d’eux sera la clé pour rester dans la division maintenant et recommencer la saison prochaine.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur: Raphinha, Barcelone

A pris vie en seconde période avec un but, une passe décisive et plusieurs courses pour sa bobine de faits saillants sur YouTube.

Meilleur : Jordi Alba, Barcelone

Ses centres ressemblaient au meilleur pari du Barça pour un but en première mi-temps. A marqué et aidé après la pause.

Meilleur : Franck Kessie, Barcelone

Peut-être sa performance la plus significative depuis qu’il a rejoint l’AC Milan l’été dernier.

Pire : Oliver Torres, Séville

A effectué seulement 10 passes en première mi-temps et a été retiré à la mi-temps.

Pire : Nemanja Gudelj, Séville

Le défenseur a perdu une bataille aérienne avec Gavi en première mi-temps et son chemin après l’ouverture du Barça.

Pire : Ivan Rakitic, Séville

Chanceux de rester sur le terrain contre son ancien club pour un défi tardif digne d’un carton rouge sur Ronald Araujo.

Faits saillants et moments marquants

À la 58e minute, Barcelone a marqué un but bien travaillé via Jordi Alba avec une belle passe décisive de Franck Kessie.

C’était le premier but d’Alba pour le Barça cette saison toutes compétitions confondues.

Jordi Alba met Barcelone devant ! Quelle balle de Kessie 👏 pic.twitter.com/3Qf2FhazoS — ESPN FC (@ESPNFC) 5 février 2023

Puis, à la 70e minute, un autre but est venu pour le Barça d’un joueur qui n’avait pas encore marqué en Liga cette saison : Gavi.

Le joueur de 18 ans était au bon endroit pour taper sur la croix de Raphinha.

Premier but dans ce n°6 pour Gavi ⚽️ pic.twitter.com/bxgNuiGM0N — ESPN FC (@ESPNFC) 5 février 2023

Raphinha ne s’est pas contenté d’être assistant ce jour-là, inscrivant son propre but neuf minutes plus tard.

Le but était le quatrième but de Raphinha pour Barcelone en Liga cette saison.

But massif pour Raphinha ! 👏 pic.twitter.com/qxsAXKh48J — ESPN FC (@ESPNFC) 5 février 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Les citations d’après-match apparaîtront ici lorsqu’elles seront disponibles. Revenez bientôt…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Barcelone a maintenant remporté sept matchs consécutifs dans toutes les compétitions, sa plus longue séquence depuis la saison 2019-20.

La dernière fois que Barcelone a mené la Liga par 8 points ou plus, c’était le dernier jour de match de la saison 2018-19 lorsqu’il a remporté le titre avec 87 points, 11 devant l’Atlético Madrid (le Real Madrid a terminé 3e avec 68).

Jordi Alba a marqué son premier but cette saison toutes compétitions confondues.

Gavi a marqué son premier but en Liga cette saison, et son troisième de sa carrière.

Raphinha a inscrit cinq buts lors des 12 derniers matchs après avoir commencé la saison avec un seul but lors de ses 17 premiers matchs pour Barcelone (toutes compétitions confondues).

Barcelone n’a pas réussi à marquer lors de la première mi-temps de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues (les adversaires de Barcelone ont également été incapables de marquer en première mi-temps au cours de cette période).

Suivant

Barcelone: Le Barça prendra la route le week-end prochain pour affronter Villarreal le dimanche 12 février (diffusé en direct sur ESPN + à 15 h HE). Ensuite, Barcelone accueille Manchester United lors du match aller d’un match nul de l’UEFA Europa League.

Séville : Los Nervionenses accueille Majorque le samedi 11 février (diffusé en direct sur ESPN + à 12h30 HE).