Raphinha écrit un message d’adieu aux fans de Leeds

Le nouvel ajout à Barcelone, Raphinha, s’est rendu sur les réseaux sociaux vendredi pour faire ses adieux à tous ceux qui sont associés à Leeds United.

La sortie d’Elland Road de l’international brésilien Raphinha a bien sûr finalement été officialisée plus tôt dans la journée.

Après des semaines de spéculations, qui ont vu l’homme large doué pressenti pour des déménagements dans une foule des meilleurs clubs du continent, Raphinha a finalement choisi d’emmener ses talents en Espagne, avec le Barcelone susmentionné.

Le joueur de 25 ans a mis la plume sur papier sur un contrat de cinq ans au Camp Nou, dans le cadre d’un contrat d’une valeur payante pouvant dépasser 65 millions d’euros.

Leeds United peut confirmer que Raphinha a effectué aujourd’hui un transfert au FC Barcelone pour un montant non divulgué.

Le déménagement de Raphinha en Catalogne, bien sûr, marque le 2e départ majeur du West Yorkshire cet été, après que Kalvin Phillips ait également opté pour des pâturages plus verts, en se liant aux champions de Premier League, Manchester City.

À son tour, le premier, comme mentionné ci-dessus, s’est rendu vendredi sur ses plateformes de médias sociaux officielles pour envoyer un message d’adieu sincère aux supporters, au personnel et à l’équipe de Leeds.

Dans un long message, Raphinha a confirmé sa gratitude envers le “club qui m’a étreint” au cours des deux dernières années, avant de réitérer qu’il “encouragera toujours en tant que fan” de loin :

“La vie est faite de rencontres et d’adieux, et les moments incroyables que j’ai vécus à Leeds seront toujours dans ma mémoire. Je n’oublierai jamais le club qui m’a étreint, le club que je représentais lorsque je suis allé pour la première fois en équipe nationale brésilienne. Je tiens à vous remercier pour tout l’amour, la confiance, le soutien et toutes les joies que j’ai appréciées à Leeds United.