Raphinha de Leeds sur la liste de souhaits de Manchester United, Liverpool

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Raphina de Leeds sur Liverpool, liste de Man Utd

Il pourrait y avoir un bras de fer entre Liverpool et Manchester United cet été pour l’ailier de Leeds United Raphinha, selon Journaliste italien Gianluigi Longari.

Longari pense qu’il existe une longue liste de clubs désireux d’obtenir la signature de Raphinha, mais que les autres équipes de Premier League, Liverpool et United, ouvrent la voie.

Manchester United, Liverpool et d’autres clubs souhaitent signer l’ailier de Leeds United #Raphinha cet été, il sera bien disputé cet été. #LUFC veux le garder. #MUFC #LFC – Gianluigi Longari (@Glongari) 24 février 2021

United peut avoir le sentiment d’avoir le dessus à cause de Bruno Fernandes, qui a joué avec Raphinha au Sporting CP. Ils espèrent que Fernandes pourra aider à attirer son ancien coéquipier à Old Trafford.

Liverpool a clairement exprimé son intérêt mais n’a peut-être pas le budget pour faire une offre compte tenu de ses cordons de bourse serrés. Leeds, qui ne veut pas lâcher un joueur qu’ils n’ont signé que l’été dernier, demandera sans aucun doute beaucoup plus que les 17 millions de livres sterling qu’ils ont dépensés pour obtenir ses services.

On ne sait pas non plus où Raphinha s’intégrerait dans le système de Liverpool. Il peut jouer sur les deux flancs mais il opère principalement sur la droite, où Mohamed Salah a prospéré pour Jurgen Klopp.

Raphinha pourrait être en déplacement à Liverpool ou à Manchester United. PETER POWELL / PISCINE / AFP

Les Spurs regardent le pape si Lloris se bat pour le PSG

On a beaucoup parlé de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le gardien de Tottenham Hotspur Hugo Lloris, et maintenant le Daily Mail suggère que les Spurs planifient un déménagement pour Burnley’s Nick Pope en remplacement.

Le pape, 28 ans, devrait être la principale cible de Jose Mourinho si Lloris quitte le nord de Londres cet été.

Lloris, le capitaine du club de Tottenham, est disponible pour un transfert gratuit en 2022, c’est pourquoi le club pourrait envisager de le laisser partir à la fin de cette saison. Le patron du PSG, Mauricio Pochettino, souhaite également retrouver son ancien gardien.

Pope coûterait environ 30 millions de livres sterling. Depuis qu’il a rejoint les Clarets de Charlton en 2016, il est devenu l’un des artistes les plus réguliers de la Premier League.

Le Santos de River Plate recherché par les équipes de la MLS

Attaquant de River Plate Santos Borre est recherché par trois clubs de la Major League Soccer, selon le média argentin TyC Sports.

Borre est devenu un acteur clé pour Marcelo Gallardo mais avec son contrat prenant fin en juin, les clubs commencent à faire le tour pour ses services. Avec le Minnesota United FC et le Toronto FC, l’un des New York City FC ou des New York Red Bulls serait également dans le mélange.

Palmeiras, champion de la Copa Libertadores, est également intéressé à tenter Borre loin de l’Estadio Monumental.

River Plate pourrait utiliser l’argent collecté grâce aux accords des joueurs sortants Santiago Sosa et Ignacio Fernandez afin de financer une extension de Borre, mais on pense que les clubs de la MLS sont en mesure d’offrir des contrats plus favorables.

Tap-ins

– L’AS Roma envisage de faire Borja Mayoralprêt du Real Madrid permanent, selon Calciomercato. L’attaquant espagnol a rejoint la Roma pour un contrat de deux ans pour 2 millions d’euros, mais il peut être carrément déplacé cet été pour 15 millions d’euros. Si les Roms décident d’attendre la saison prochaine, le prix grimpe à 20 millions d’euros.

– Napoli et l’AS Monaco seraient intéressés par la signature de l’ailier de Valence Goncalo Guedes, rapporte Calciomercato. L’ailier portugais de 24 ans est sous contrat avec le club espagnol jusqu’en 2023, mais cela n’a pas dissuadé ses prétendants potentiels. La nouvelle fait suite à des rumeurs plus tôt dans la semaine selon lesquelles West Ham United envisageait également de signer Guedes, David Moyes souhaitant proposer une signature de marque pour la saison prochaine. Pendant ce temps, Monaco s’intéresse également à Valence Kang-In Lee, selon Le1Sport. Ils ne sont pas seuls dans leur admiration, Lyon, le Stade rennais et Nice surveillant également ses progrès.

– Est Luciano Acosta sur le chemin du retour en MLS? Selon le Stephen Goff du Washington Post, l’ex-ailier de DC United s’approche d’un transfert au FC Cincinnati. L’Argentin joue au côté de la Liga MX Atlas depuis l’année dernière, mais en raison du fait que DC a toujours les droits MLS d’Acosta, les trois équipes devraient régler les détails.