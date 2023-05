Raphinha célèbre le triomphe de la Liga de Barcelone dans un style unique

Barcelone a subi sa première défaite à domicile de la saison lors de son match de Liga contre la Real Sociedad. La défaite n’a cependant pas empêché les footballeurs de Barcelone de célébrer dimanche leur victoire en titre de champion d’Espagne au Camp Nou. Les célébrations exubérantes se sont poursuivies même après le départ des supporters du stade. L’ailier brésilien Raphinha a décidé de marquer le triomphe d’une manière unique. Dans une vidéo, devenue virale, on pouvait voir Raphinha marchant le long du gazon à genoux avec un drapeau du Brésil suspendu sur ses épaules. Raphinha n’a pas révélé la raison de son acte, mais beaucoup pensent que les gens en Amérique du Sud remercient Dieu d’une telle manière d’avoir exaucé leurs souhaits.

Auparavant, Raphinha avait fait quelque chose de similaire contre Brentford après avoir aidé Leeds United à éviter la relégation la saison dernière.

Le geste de Raphinha a peut-être déconcerté beaucoup, mais le joueur de 26 ans avait exprimé son désir de répéter l’acte sous le maillot de Barcelone. «Je vais le refaire, comme je l’ai fait avec Leeds. J’arpenterai le Camp Nou à genoux, ou n’importe où, ce serait parfait de le faire à Istanbul [the venue of the Champions League final]», a déclaré Raphinha cité par Marca.

Barcelone n’a pas réussi à atteindre la finale de la Ligue des champions cette saison, mais l’ancien ailier de Leeds United a trouvé la scène parfaite pour mettre en valeur son style unique de célébration.

Barcelone a signé Raphinha sur un accord d’une valeur de 55 millions de livres sterling en juillet de l’année dernière. Il a jusqu’à présent marqué 10 buts pour les géants catalans. En Liga, Raphinha a enregistré sept buts et autant de passes décisives pour Barcelone. Raphinha a guidé Barcelone vers le titre de la Liga cette saison, mais son avenir au Camp Nou semble incertain. Il a été rapporté que les responsables de Barcelone ont décidé de lui fixer un prix demandé de 70 millions de livres sterling. Selon plusieurs médias, les équipes de Premier League Arsenal et Newcastle United cherchent à acquérir les services de Raphinha lors du mercato estival. Après le match contre la Real Sociedad, Raphinha s’est ouvert sur son avenir à Barcelone. « Je veux rester ici encore de nombreuses années », aurait-il déclaré à beIN Sports.

Lors de leur prochaine affectation, Barcelone affrontera Valladolid en Liga le 24 mai. Après avoir disputé 35 matchs en Liga, les hommes de Xavi ont récolté 85 points.