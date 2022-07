Raphinha: Barcelone confirme un accord de 55 millions de livres sterling pour l’ailier de Leeds | Nouvelles du football

Barcelone a finalisé la signature de 55 millions de livres sterling de l’ailier de Leeds Raphinha.

Plus tôt cette semaine, Leeds a confirmé que le joueur avait été autorisé à se rendre à Barcelone après avoir conclu un accord de principe avec les géants espagnols. Le Brésilien a passé son examen médical et les Catalans ont maintenant conclu l’accord pour un montant initial de 49 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 55 millions de livres sterling avec des modules complémentaires.

Raphinha a déclaré: “C’est un rêve devenu réalité depuis que je suis enfant, et de ma famille aussi. Je vais donner le meilleur de moi-même.”

L’accord représente une bonne affaire pour Leeds après ses 17 buts en Premier League en deux saisons.

C’est une décision qui lui convient et Leeds était conscient que cela pourrait arriver cet été. Le club a prévu le départ de Raphinha.

Image:

Raphinha était l’interprète hors pair de Leeds





Jusqu’à présent cet été, Leeds a signé Tyler Adams, Brenden Aaronson, Darko Gyabi, Rasmus Kristensen, Marc Roca et Luis Sinisterra de Feyenoord pour un montant non divulgué.

Marsch évalue maintenant ses options défensives mais pourrait chercher à se renforcer dans cette position avant le début de la nouvelle saison.

Leeds est également à la recherche d’un attaquant et devrait faire avancer ce plan une fois que Raphinha aura terminé son déménagement à Barcelone.

Le défenseur Junior Firpo sera absent jusqu’à huit semaines après avoir reçu un coup lors du match de pré-saison contre Blackpool.

Comment Raphinha est devenu l’un des joueurs les plus convoités de la Premier League

Nick Wright, journaliste de football de Sky Sports :

“La frappe époustouflante contre West Brom, soulevée dans le coin supérieur depuis l’extérieur de la surface. La première fusée contre Everton qui a enlevé le toit d’Elland Road. Le penalty, gagné et converti sous la pression, qui a aidé à assurer la survie contre Brentford.

“Raphinha a donné aux supporters de Leeds de nombreux moments à savourer. Ses 65 apparitions en Premier League ont marqué un total de 17 buts, dont beaucoup spectaculaires, et bien plus encore. L’habileté envoûtante, les feintes et les noix de muscade, vivront tout aussi longtemps dans le Mémoire.

“Le joueur de 25 ans n’était pas très connu du public anglais lorsqu’il est arrivé de Rennes en 2020, mais il l’est certainement maintenant, ses performances explosives pour Leeds, puis le Brésil, le désignant comme l’un des joueurs les plus convoités de la Premier League. “

La vie après Raphinha et Kalvin Phillips : Que fait Leeds ?

Le journaliste principal de Sky Sports News, Tim Thornton, examine la prochaine étape pour Leeds avec les joueurs clés Raphinha et Kalvin Phillips quittant le club cet été…

Nous nous attendons à ce que Leeds agisse rapidement et amène de nouveaux joueurs au club : un autre milieu de terrain, un ailier et un attaquant pour jouer aux côtés de Patrick Bamford car Jesse Marsch aime jouer à deux devant.

Leeds a payé 16 millions de livres sterling pour Raphinha et cherchera à faire de même en achetant des joueurs tôt et en les développant. C’est la stratégie. Ils ne dépenseront pas 60 à 70 millions de livres sterling pour un joueur. Ils ont identifié des cibles, ils savent qui ils veulent et ils agiront rapidement pour les faire venir.

Si Leeds peut en obtenir trois de plus, ils peuvent affirmer que cela a été une bonne fenêtre – même s’ils ont perdu deux énormes joueurs.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Image:

Raphinha a été l’interprète hors pair de Leeds





Qui sera en mouvement cet été à l’ouverture du mercato le 10 juin et ferme à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.