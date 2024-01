Raphaela Vogel fait ses débuts aux États-Unis, tournant son objectif vers ses téléspectateurs – ARTnews.com

Photo Paul Sochacki/Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Petzel, New York

Si vous avez assisté à la Biennale de Venise 2022, il y a de fortes chances que vous vous souveniez encore du pénis. Il ressemblait à un modèle anatomique de sept pieds de haut, avec des plaies sur la tige et des excroissances cancéreuses à l’intérieur. Monté sur roues, ce membre tumescent et tumoral était attaché à un cortège de girafes sculptées, dont les corps blancs semblaient fondre, s’égouttant alors qu’elles avançaient péniblement.

L’artiste derrière ce phallus était la jeune phénomène allemande Raphaela Vogel, et la sculpture, intitulée Capacité et nécessité (2022), a troublé certains téléspectateurs et dynamisé d’autres. New York Times Le critique Jason Farago a écrit que la pièce de Vogel était l’un des «moments de mauvais goût époustouflant» de la série. Il n’était pas clair s’il s’agissait d’un compliment ou d’une insulte.

Ou peut-être que c’était les deux. L’art de Vogel a tendance à provoquer et à ravir simultanément, et elle embrasse le mélange bizarre d’émotions que son travail peut susciter. “Je ne veux pas que les gens aient peur ou soient choqués”, a déclaré Vogel récemment après-midi, s’exprimant dans l’arrière-boutique de la galerie new-yorkaise Petzel, qui a commencé à la représenter l’année dernière.

Elle a souligné que le pénis de Capacité et nécessité ne pouvait servir à rien. Il était transporté comme un char de parade ; il avait perdu sa fonction d’organe reproducteur ou, disons, de symbole du patriarcat. Avec un visage impassible, Vogel a demandé : « C’est un peu drôle, non ?

En Allemagne et dans la région environnante, l’art de Vogel a gagné en popularité. Demandez à cinq de ses fans quel aspect de son œuvre a le plus de succès et vous obtiendrez peut-être cinq réponses différentes. Certains pourraient citer ses vidéos, dans lesquelles Vogel, agissant souvent en tant que réalisatrice, monteuse et interprète de l’œuvre, tourne l’objectif vers elle-même, créant des situations dans lesquelles elle semble piégée par le regard de son appareil. (Une vidéo mémorable impliquait l’utilisation d’un drone qui se dressait au-dessus, capturant Vogel jouant de l’accordéon sur un rocher au milieu de la mer.) D’autres peuvent faire l’éloge de ses peintures, qui ressemblent souvent à des peaux d’animaux autoportantes plutôt qu’à des toiles traditionnelles accrochées à un mur. mur. D’autres encore peuvent louer ses installations, qu’elle aborde comme des décors, reformulant leurs éléments en tenant compte de la façon dont les spectateurs se déplacent autour d’eux.

Vogel’s Capacité et nécessité (2022) figurait parmi les œuvres les plus médiatisées de la Biennale de Venise 2022. Photo Giuseppe Cottini/Getty Images

Pour la première fois, les téléspectateurs américains peuvent avoir un avant-goût de l’art de Vogel avec une exposition personnelle organisée au Petzel qui a ouvert ses portes la semaine dernière. La pièce maîtresse de l’exposition est Je touche (2023), une installation dans laquelle les spectateurs entrent dans une structure formée d’un mur incurvé de caméras dont les objectifs cliquent à plusieurs reprises. Sur un mur voisin, un projecteur affiche ce que voient ces objectifs : des spectateurs sans méfiance pris au dépourvu. Ci-dessus, des images saccadées de Vogel dansant tout en portant un masque à trois têtes défilent.

“C’est un travail qu’on ne voit plus tellement aux États-Unis”, a déclaré Cecilia Alemani, commissaire de la Biennale de Venise 2022, à propos de l’exposition Petzel. « Il y a eu tellement de peinture, et entrer dans une galerie et voir quelque chose comme ça, cela me rappelle Jason Rhoades, Mike Kelley » – deux sculpteurs décédés dont les œuvres sont désormais considérées comme très influentes.

Parce que les caméras pointent sur quiconque entre Je touche et reflètent leurs images, l’œuvre a besoin que le spectateur soit pleinement réalisé. Vogel a déclaré qu’elle n’était «pas tellement fan du travail interactif», alors elle a abordé la réalisation de l’installation avec appréhension, optant pour quelque chose «entre les deux», quelque chose qui pourrait fonctionner tout seul. Son effet est étrange, comme celui d’un scanner à 360 degrés qui ne nécessite aucun être humain pour fonctionner.

Et dans un geste typique de Vogel, elle a abordé le matériau de manière associative, tissant ensemble un certain nombre de références qui peuvent sembler différentes et impénétrables. Prenez l’écran triangulaire qui pend au-dessus de l’installation. Vogel fait référence au triangle comme à « mon signe » et l’a utilisé à plusieurs reprises dans son art. Les danses jouées sont également inspirées de l’expressionnisme allemand des années 1920, et la musique jouée trouve ses racines dans une chanson initialement chantée par Carla Boehl, lauréate de Miss Allemagne en 1930. Lorsque ces allusions se manifestent dans son œuvre, les références sont volontairement indirectes. À deux reprises au cours de notre entretien, Vogel a déclaré à propos de son travail : « Ce n’est pas censé être un travail individuel. »

Vue de l’installation de « Raphaela Vogel : Dans la zone de pénalité élargie : avez-vous vu le plus beau renard ? », 2024, à Petzel, New York. Photo Thomas Barratt/Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Petzel, New York

Vogel a longtemps évité une pratique facile à catégoriser. Elle a fréquenté l’école d’art de Nuremberg, la ville où elle est née en 1988, avec l’intention de devenir peintre. Mais elle s’est retrouvée contrainte par tout le bagage qui accompagne ce médium en Allemagne. « C’est toujours une question de geste », dit-elle à propos de l’enseignement formaliste qu’elle a reçu à l’école d’art. “Je n’avais pas le droit de faire ce que je voulais.”

Sa solution a été de peindre sur du cuir, plus précisément sur du cuir que la plupart des fabricants ne pouvaient pas vendre. « Je n’achèterais pas de cuir produit industriellement », a-t-elle déclaré. «Je l’achèterais dans des endroits où l’on sait que l’animal vivait en liberté. Ils le tireraient pour équilibrer la population. Ces animaux ont toujours beaucoup d’insectes sur la peau, donc la peau est de si mauvaise qualité qu’elle ne peut pas être utilisée pour un usage industriel, comme pour une voiture, parce qu’elle est de si mauvaise qualité. Et cela, pour moi, est intéressant car il se passe déjà tellement de choses. Ce n’est pas vide.

Elle a commencé à exposer ses œuvres sur le cuir en Allemagne au milieu des années 2010, mais la percée de Vogel’s a eu lieu en 2018, lorsque la Kunsthalle de Bâle en Suisse a organisé une vaste exposition présentant ses peintures sur le cuir. Il y avait aussi une pièce dans laquelle une sculpture de cheval était entrelacée avec des câbles de haut-parleurs rouges – Vogel a dit que c’était censé ressembler à du sang – et une autre galerie présentait une série de sculptures trapues qui ressemblaient à des personnages accroupis. C’était une vision grandiose et pleinement formée, d’autant plus impressionnante que Vogel n’avait pas encore 30 ans lorsqu’elle réalisa certaines des sculptures de l’exposition.

Les conservateurs se sont précipités pour trouver des analogues à l’œuvre. Parler à Artistique en 2018, l’historien de l’art zurichois Raphael Gygax a qualifié Vogel de « version heavy metal » de Pipilotti Rist, la vidéaste suisse connue pour ses installations kaléidoscopiques. Elena Filipovic, commissaire de l’exposition de la Kunsthalle Basel, est d’accord avec la comparaison de Rist, écrivant à ARTactualités que les deux artistes ont « manifesté leur souci de revisiter les normes de présentation des vidéos et de l’avoir fait avec un féminisme intrépide en son cœur ». Pour Filipovic, cependant, l’approche de Vogel diffère sur un point essentiel. « Il y a quelque chose de tout à fait singulier », a-t-elle déclaré, « dans la fascination particulière de Raphaela pour la peau et l’eau, les trous et la perception, pour articuler une vision très contemporaine de ce que signifie être une femme en pleine possession de sa confiance et de son pouvoir avec une caméra vidéo. sur son bras ou sous sa jambe.

Vue de l’installation de « Raphaela Vogel : Ultranackt », 2018, à la Kunsthalle de Bâle, Suisse. Photo Philipp Hänger/Kunsthalle Basel/Avec l’aimable autorisation de l’artiste ; BQ, Berlin ; et Galerie Gregor Staiger, Zurich

Cependant, le spectacle Petzel de Vogel s’écarte d’une certaine manière de ce mode. Je touche, l’installation centrale, a commencé par une enquête sur un ancien résident de sa demeure actuelle : le metteur en scène de théâtre Erich Hopp. Il vivait dans la maison d’Eichwalde, située juste à l’extérieur de Berlin, pendant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où d’autres Juifs allemands comme lui étaient pourchassés par les nazis et déportés dans les ghettos et les camps de la mort à travers l’Europe. Mais, à l’exception d’une plaque indiquant qu’il avait autrefois élu domicile dans cet endroit, Vogel n’a pu trouver grand-chose d’autre sur lui.

“La recherche n’est pas vraiment mon monde”, a déclaré Vogel, “mais j’ai dû faire face à [his life] parce que je ne pouvais pas arrêter d’y penser. Soudain, elle s’est retrouvée absorbée par les archives de la ville de Berlin, à la recherche de documentation sur Hopp et son œuvre. Elle découvre la partition écrite pour un tango qui sera chanté par la Miss Allemagne de 1930. Intitulée « Jede Frau ist Schön » (« Chaque femme est belle »), la chanson a maintenant été ressuscitée par Vogel, que l’on peut entendre l’entonner via un enregistrement qui retentit dans la galerie.

Le geste est tendre, mais dans un style typique de Vogel, il est aussi humoristique : son interprétation des paroles principales flatte non seulement les femmes, mais aussi les hommes. (« De cette façon, cela implique tout le monde », a-t-elle déclaré.) Et on pourrait dire la même chose de la série, qui porte un titre long et sèchement drôle : « Dans la zone de pénalité élargie : avez-vous vu le plus Beau Renard ?

S’exprimant comme si le titre était totalement rationnel, Vogel l’a décomposé. Au football, un banc des pénalités est la zone de 44 mètres sur 18 mètres la plus proche du but ; toute faute commise contre un attaquant dans cette surface est considérée comme particulièrement grave et récompensée par un penalty à 12 mètres de la ligne de but. Dans son essai de 1979 « La sculpture dans le champ élargi », l’historienne de l’art Rosalind Krauss théorise que les formes de création artistique d’aujourd’hui exigent des façons de voir différentes. Combinez les deux concepts et vous pourriez avoir aujourd’hui quelque chose qui ressemble à une exposition en galerie : « un banc des pénalités élargi », selon la logique de Vogel.

« La galerie, dit-elle, est un espace où chaque mouvement que vous faites, chaque mouvement que vous faites, est puni un peu plus que dans votre studio », comme si cela s’était produit dans le banc des pénalités. Elle ne semblait exprimer aucune peur…