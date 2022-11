Raphael Warnock et Herschel Walker se dirigent vers le second tour du Sénat

Homme…

Beaucoup d’entre nous, résidents de Géorgie, étions juste prêts pour que la course au Sénat entre le titulaire Raphael Warnock et l’imitateur professionnel de Mushmouth Herschel Walker soit enfin terminée.

Oui, nous comprenons tous à quel point il s’agit d’une course importante, mais beaucoup d’entre nous attendaient une fin miséricordieuse pour tous les SMS, radios et publicités YouTube “votez pour Walker / Warnock”. Nous avons passé tant de mois pris entre les feux croisés des annonces d’attaques en va-et-vient entre les deux candidats que je m’attendais à mi-chemin à ce que Swizz Beatz et Timbaland mettent en place un Verzuz bataille pour eux.

Welp, ça ressemble malheureusement à cette saison de Crime Warnock-on-Walker pourrait être prolongé de quelques épisodes bonus car l’élection de mi-mandat de 2022 n’a pas encore déterminé de vainqueur dans cette atroce course au coude à coude qui décidera si la Géorgie doit être représentée au Sénat américain par le titulaire actuel du siège ou par le version moins articulée et beaucoup plus sambo-fiée de Waldo Geraldo Faldo de Affaires familiales.

C’est vrai, on dirait qu’il va y avoir un second tour.

De WSB-TV 2:

Une source du bureau du secrétaire d’État de Géorgie a déclaré Justin Gray de Channel 2 que le bureau commence les préparatifs d’un second tour au Sénat américain. La site du secrétariat d’état montre que toutes les circonscriptions de 159 comtés ont signalé leur nombre. Le site Web montre actuellement que ni Warnock ni Walker n’ont atteint le seuil d’obtention de 50% + 1 vote pour éviter un second tour. ABC Nouvelles officiellement appelé la course un second tour après 12h30

Les deux candidats ont dit à leurs partisans qu’ils étaient convaincus qu’une fois que tout serait dit et fait, ils sortiraient victorieux.

Voici ce que Warnock a dit avant que le second tour ne soit officiellement annoncé :

«Nous savons quand ils auront fini de compter les votes de l’élection d’aujourd’hui, que nous aurons reçu plus de votes que mon adversaire, nous le savons. Nous savons aussi une fois de plus que le peuple géorgien s’est présenté et a dit haut et fort que vous vouliez un sénateur qui fera le travail pour toute la Géorgie.

Voici celui de Walker yabba-dabba-doofus version du même sentiment :

«Si vous pouvez vous accrocher, traîner un peu plus longtemps, accrochez-vous juste un peu plus longtemps, parce que quelque chose de bien, il faut du temps pour que ça s’améliore. Et ça va aller mieux. Donc, je voulais vous remercier d’être restés. Et si vous m’avez vu et que vous devez rentrer chez vous, vous pouvez vous réveiller demain matin et voir que le nouveau sénateur du grand État de Géorgie est Herschel Walker.

Walker s’est également comparé à Rick Bobby de Nuits de Talladega sans aucun sens de l’ironie. (Et si vous avez vu le film, c’est honnêtement la plus grande comparaison jamais faite à côté de l’affaire Waldo.)

Malgré la confiance de Walker dans le fait qu’il sera nommé vainqueur “demain”, la loi électorale géorgienne stipule que “si aucun des candidats ne franchit le seuil de 50%, la course se dirige vers un second tour le 6 décembre”, comme le Daily Mail c’est noté.

En d’autres termes, nous pourrions être dans un trajet encore plus long et plus épuisant.

Nous sommes fatigués.