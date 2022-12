Raphael Warnock est un pasteur et un politicien qui considère le vote comme une prière

M. Warnock, membre de la fraternité Alpha Phi Alpha, est diplômé du Morehouse College en 1991 avant de se rendre à New York pour étudier à l’Union Theological Seminary, restant dans la ville pendant environ une décennie.

C’est à New York, ont dit d’anciens camarades de classe, qu’il a approfondi son instinct pour mettre en pratique les enseignements de sa foi sur la place publique. Il a étudié sous, entre autres, le révérend Dr James H. Cone, un fondateur de la théologie de la libération noire, qui met l’accent sur les expériences des opprimés.

Et à l’église baptiste abyssinienne de Harlem, où M. Warnock est devenu pasteur adjoint, il s’est immergé dans un monde d’activisme civique et politique noir. Il a été arrêté lors d’une manifestation pour la première fois à New York, s’opposant au meurtre par la police d’Amadou Diallo, un immigrant guinéen non armé. Son propre frère a été condamné à la prison à vie, dans une infraction non violente liée à la drogue impliquant un informateur du FBI, une tournure des événements qui a façonné la vision de M. Warnock sur le système de justice pénale. (Son frère a été libéré en 2020.)

C’est pendant son séjour à New York, écrivit plus tard M. Warnock, que l’idée de se présenter au Congrès lui vint pour la première fois. Mais il faudra des années avant qu’il ne le fasse. Au lieu de cela, il a construit une carrière de prédicateur qui l’a finalement amené à Atlanta et à Ebenezer.

En tant que pasteur, M. Warnock a condamné la brutalité policière et l’injustice raciale et s’est fait le champion de l’expansion de Medicaid. Encouragé par l’évolution démographique de la Géorgie, a-t-il écrit, il a envisagé de se présenter au Sénat lors des cycles 2014 et 2016 avant de solliciter le siège laissé vacant lorsque le sénateur Johnny Isakson, un républicain, a annoncé sa retraite. Il a gagné après un second tour en janvier 2021 qui a contribué à donner le contrôle du Sénat aux démocrates.

Dans ce concours, comme dans celui de cette année, M. Warnock s’est fortement penché sur son identité de pasteur, ce qui a rendu plus difficile pour les républicains de le présenter comme un démocrate générique.