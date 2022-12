Raphael Warnock bat le choix de Trump Herschel Walker

Le sénateur Raphael Warnock, le sortant démocrate de Géorgie, devrait battre le challenger républicain Herschel Walker lors du second tour des élections de l’État pour remporter un mandat complet de six ans au Sénat, selon NBC News.

La victoire de Warnock sur Walker donnera aux démocrates une majorité de 51 voix contre 49 au Sénat, un coup de pouce potentiellement crucial qui plafonnera des élections de mi-mandat bien meilleures que prévu pour le parti qui contrôle la Maison Blanche.

Cela marque également une perte majeure pour l’ancien président Donald Trump, qui avait défendu Walker et fait campagne pour lui. Trump était déjà sous le feu de certains républicains après que bon nombre de ses candidats triés sur le volet aient sous-performé dans les principales courses de mi-mandat, aidant les démocrates à garder le contrôle majoritaire de la chambre haute du Congrès.

L’issue de la compétition sénatoriale prolongée et amèrement compétitive de la Géorgie pourrait avoir un impact majeur sur le Congrès, à la fois pour le reste du premier mandat du président Joe Biden et pour le cycle de 2024, lorsque les démocrates seront à nouveau confrontés à un carte électorale difficile.

La course s’est terminée par un second tour après que ni Warnock ni Walker n’aient remporté plus de 50% des voix lors des élections générales du 8 novembre. Alors que Warnock a obtenu plus de voix que Walker, le candidat tiers Chase Oliver, un libertaire, a obtenu un peu plus de 2% des voix, empêchant l’un des deux principaux prétendants de décrocher la majorité, selon le décompte de NBC News.

