Raphael Warnock bat Herschel Walker, remportant le second tour du Sénat de Géorgie

Le sénateur Raphael Warnock (D), également pasteur à l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta, a remporté le second tour de la Géorgie, donnant aux démocrates une majorité encore plus grande – et plus puissante – au Sénat.

Lors d’une élection très disputée, Warnock a battu l’ancienne star du football Herschel Walker (R), remportant 50,6% des voix contre 49,4% pour le républicain, à partir d’un appel de l’Associated Press tard mardi soir.

La victoire de Warnock fait suite à un cycle électoral tumultueux fortement centré sur les nombreux scandales et les nombreuses gaffes politiques de Walker, y compris des allégations selon lesquelles il aurait payé pour l’avortement de deux femmes, bien qu’il soit lui-même anti-avortement. Il a nié l’avoir fait. Walker a également fait face à des allégations de violence domestique et a affirmé qu’il avait déformé son expérience commerciale, ses dons de bienfaisance et son travail avec les forces de l’ordre.

Alors que Walker faisait l’objet d’un examen minutieux pour ses problèmes personnels, Warnock a concentré sa campagne sur la législation qu’il a aidé à adopter – y compris les plafonds remboursables sur l’insuline pour les bénéficiaires de Medicare – et sa volonté de travailler avec des sénateurs républicains comme Ted Cruz (R-TX) et Tommy Tuberville (R-AL) sur des questions telles que les infrastructures et le commerce. Il a également souligné que l’élection était moins une question de partisanerie et davantage une question de «bien et de mal». Ce message était destiné à plaire aux électeurs croisés qui cette année ont soutenu des républicains comme le gouverneur Brian Kemp, mais n’ont pas pu supporter Walker et les allégations portées contre lui.

La victoire de Warnock n’est pas aussi décisive pour la majorité au Sénat qu’elle ne l’était en 2021, lorsque sa victoire a déterminé le contrôle de la chambre. Mais le succès de Warnock donne toujours aux démocrates un siège central. Avec Warnock au pouvoir, les démocrates auront une majorité de 51 personnes au lieu de la majorité de 50-50 avec laquelle ils travaillent depuis deux ans.

Ce siège supplémentaire garantit que les démocrates détiennent la majorité dans les comités, un arrangement qui signifie qu’ils peuvent accélérer leurs nominations judiciaires ainsi que des lois plus controversées que les républicains peuvent ne pas soutenir. Cela signifie également que le vice-président Kamala Harris n’aura plus à servir de bris d’égalité sur des candidats et des projets de loi particulièrement polarisants, et cela diluera le pouvoir des démocrates conservateurs comme Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ ) pour contrecarrer la législation.

“Un siège peut sembler peu pour la plupart des gens, mais pour Sen. [Chuck] Schumer et le reste de ses collègues, cela pourrait signifier toute la différence dans le monde », a déclaré Jim Manley, ancien membre du personnel du chef de la majorité Harry Reid.

Ce que signifie avoir un 51e sénateur pour les démocrates

Actuellement, puisque le Sénat est divisé à 50-50, les comités sont également divisés à 50-50, ce qui signifie que les candidats et la législation peuvent finir par obtenir des votes à égalité s’ils divisent. Une égalité des voix n’empêche pas un candidat ou un projet de loi d’avancer, même si cela ajoute du temps au processus et le rend plus compliqué. En cas d’égalité sur un candidat à la magistrature, le chef de la majorité au Sénat Schumer doit déposer une résolution spéciale au Sénat pour les décharger, par exemple.

Comme l’a expliqué Jennifer Bendery du HuffPost, ces résolutions ajoutent quatre heures supplémentaires de temps de parole à l’examen de tout candidat, et elles ont déjà dû être utilisées sur cinq des sélections de Biden, y compris le juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson. Quatre autres juges qui siègent actuellement au comité en auront également besoin en raison de l’opposition républicaine. Ce délai supplémentaire ne sert qu’à allonger un processus déjà lent au Sénat.

Avec l’élection de Warnock, les démocrates ont désormais une majorité ferme à la chambre haute et auront des majorités dans différents comités pour adopter des projets de loi et des juges selon les lignes de parti. Le principal avantage est qu’ils peuvent agir plus rapidement et en faire plus. C’est important puisque le GOP aura le contrôle de la Chambre à partir de janvier. Sans grande capacité à faire adopter une législation par le Congrès, la confirmation des candidats des branches judiciaire et exécutive sera un domaine clé sur lequel le Sénat aura compétence. Comme le groupe de défense progressiste Demand Justice l’a déjà dit à Vox, il reste encore plus de 100 postes vacants dans la justice fédérale que les démocrates pourraient aider à pourvoir au cours des deux prochaines années.

“Sén. La victoire de Warnock est un grand coup de pouce pour l’effort démocrate de rééquilibrer les tribunaux », a déclaré Chris Kang, avocat en chef de Demand Justice, à Vox dans un communiqué. “Maintenant, une plus grande majorité démocrate peut limiter la capacité des républicains à bloquer les travaux.”

Un 51e sénateur donne également aux démocrates un peu plus de tampon pour les votes serrés sur les candidats au cas où un législateur serait absent et incapable de voter sur le parquet. Cela rend également plus difficile pour un sénateur démocrate – comme Manchin ou Sinema – de couler un candidat ou un projet de loi s’il s’y oppose, bien qu’un projet de loi budgétaire réservé aux démocrates comme la loi sur la réduction de l’inflation ou le plan de sauvetage américain ne soit probablement plus sur la table maintenant que le parti n’a plus le contrôle de la Chambre.

De plus, le fait d’avoir des majorités dans les commissions donne également aux démocrates plus de pouvoir de surveillance s’ils veulent l’utiliser pour examiner l’ancien président Donald Trump et les politiques de son administration. Auparavant, les démocrates auraient eu besoin de la coopération républicaine pour aller de l’avant avec des choses comme les assignations à comparaître dans les enquêtes, et maintenant ils ne le font plus.

Au-delà de l’impact que cela pourrait avoir sur le fonctionnement quotidien du Sénat, un 51e siège aide également les démocrates à se prémunir contre de futures pertes. Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, ce siège supplémentaire est particulièrement important car les démocrates pourraient perdre des sièges en 2024, alors que la carte du Sénat devrait leur être beaucoup moins favorable.

En tant que tel, la victoire de Warnock ne changera peut-être pas la donne en 2021, bien qu’elle ait toujours des implications importantes pour le pouvoir démocrate dans le nouveau mandat.