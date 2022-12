Raphael Warnock bat Herschel Walker lors du deuxième tour de Géorgie

Le révérend sénateur Raphael Warnock a mis l’État de Géorgie et le parti démocrate sur des épingles et des aiguilles hier soir avant qu’il ne soit finalement annoncé qu’il avait vaincu son adversaire républicain Herschel Walker. Le second tour des élections a été déclenché parce que ni Warnock ni Walker n’ont obtenu 50% du total des voix dans l’État de pêche grâce à un candidat tiers qui a siphonné 2% des bulletins de vote. Selon la loi de l’État, un second tour est requis lorsqu’aucun des candidats de la majorité n’obtient 50 %.

Pour beaucoup, il était épouvantable que quelqu’un comme Walker sans références, peu de moralité et encore moins d’aptitude puisse courir une course aussi serrée avec un pilier bien connu et bien-aimé de la communauté comme le révérend Warnock mais c’est là que nous sont dans la politique américaine en 2022 après Donald Trump.

L’excitation suscitée par la réélection de Warnock était à son comble alors que ses partisans remplissaient la salle de bal du Marriott Marquis à Atlanta pour entendre le discours de victoire plein d’espoir et spirituel du sénateur.

Il va sans dire que l’autre côté n’était pas aussi jubilatoire que la foule de Warnock…

Loser Walker est monté sur le podium pour prononcer un discours de concession, cependant, à aucun moment du discours, il n’a remercié les loups-garous, les vampires, les zombies ou les sorcières et nous trouvons cela assez irrespectueux compte tenu de ce que chacun de ces groupes a fait pour sa campagne.

On dirait que la Géorgie est entre de bonnes mains pour les six prochaines années en ce qui concerne le Sénat. Passons maintenant à 2024, où l’État devra à nouveau gérer ses affaires pour empêcher Ron DeSantis ou Donald Trump d’être élus.