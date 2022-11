Raphael Warnock a un avantage en espèces sur Herschel Walker

La campagne du sénateur démocrate Raphael Warnock dispose de près de trois fois plus d’argent que le candidat républicain Herschel Walker qui se dirige vers la dernière ligne droite du second tour des élections sénatoriales en Géorgie, selon de nouveaux documents déposés par la Commission électorale fédérale.

Warnock, qui tente de défendre son siège dans une course serrée, avait un peu plus de 29 millions de dollars en main au 16 novembre. Walker, un ancien joueur de la NFL et favori de l’ancien président Donald Trump, avait plus de 9,8 millions de dollars en main avant les dernières semaines de l’élection.

Les documents déposés montrent les données de collecte de fonds pour chaque candidat du 20 octobre – quelques jours avant les élections de mi-mandat – au 16 novembre. La campagne de Warnock a levé 52 millions de dollars au cours de cette période, contre près de 21 millions de dollars pour Walker, selon les archives.

Le second tour des élections est prévu pour le 6 décembre. La bataille entre Warnock et Walker s’est poursuivie à un autre tour après qu’aucun des deux candidats n’ait recueilli les 50% des voix nécessaires pour décrocher le siège en vertu des règles de l’État lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Warnock mène Walker de 4 points de pourcentage, selon un AARP sondage.

Les démocrates détiendront le contrôle du Sénat lors du prochain Congrès avec au moins 50 sièges. La course en Géorgie déterminera s’ils peuvent obtenir une majorité absolue – et s’appuieront probablement moins souvent sur le vote décisif du vice-président Kamala Harris.

À mi-mandat, les démocrates ont renversé le siège du Sénat détenu par le GOP de Pennsylvanie et ont défendu des sièges contestés en Arizona et au Nevada.